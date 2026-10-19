Eduardo Godoy asegura que todavía tienen a la venta las acciones, donde esperan que aparezca gente que no sea del fútbol.

El liquidador Eduardo Godoy ha comenzado a tomar protagonismo con las decisiones en Azul Azul, la concesionaria que guía los destinos del club Universidad de Chile.

Luego de que pidió la revocación de todo el directorio que comanda la presidenta Cecilia Pérez, se vienen fechas claves para definir un directorio de transición, a la espera de la venta del paquete de acciones que pertenecían a Sartor.

“A partir de la carta que se envió el día 16, hay 30 días corridos para una junta extraordinarias de accionistas, la fecha a más tardar es el 16 de noviembre y en la definición de quienes son los directores le corresponde a todos los accionistas”, explicó Godoy.

Todo el directorio fue dado de baja en U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Así se conformará el nuevo directorio de U de Chile

Fue en CNN Chile donde Eduardo Godoy explicó lo que viene para la concesionaria Azul Azul y los cambios en Universidad de Chile, donde el próximo mes habrá un nuevo presidente.

“La Universidad tiene el derecho de nombrar dos accionistas, por una serie privilegiada, están otros accionistas que también por designación de otros directores y hay otro numero que le corresponde al fondo Tactical Sports, administrado por Sartor, y vamos a buscar nombres, los mas idóneos presentes para votar un directorio transitorio porque, obviamente, el club y el paquete de acciones se sigue vendiendo y va a llegar un nuevo propietario a finales de marzo comienzo de abril, antes de la junta ordinaria, que era el diseño original y ese directorio será revocado por los nuevos dueños”, explicó.

En cuanto a los nuevos nombres que puedan aparecer, que serán designados, profundizó: “Acá lo que buscamos un directorio de transición, pero compuesto con gente del más alto nivel para asegurar el mejor funcionamiento”.

“Tenemos algunos nombres, esperamos que no sea gente vinculada a la actividad, esperamos abrir las ventanas para que soplen vientos más frescos y que le den nuevas visiones a la actividad, sin perjuicio que no hay una crítica para quienes han estado en un momento u otro, es buscar gente profesional que tome esto con pasión y con rigor”, finaliza.

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