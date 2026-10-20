Pronósticos Bayern Múnich vs Arsenal: los campeones de Bundesliga y Premier League se enfrentan en Alemania

Descubre los mejores pronósticos de Bayern Múnich vs Arsenal, por la UEFA Champions League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Los mejores pronósticos de Bayern Múnich vs Arsenal ya están aquí para guiar tus jugadas. Este choque promete ser uno de los más emocionantes y disputados de la actual jornada europea.

El encuentro corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League y se disputará el miércoles 21 de octubre en el imponente Allianz Arena. A partir de las 16:00 horas (hora de Chile), los Bávaros y los Gunners medirán fuerzas en un duelo clave para apostar en Champions League.

Nuestros picks Pronósticos: Bayern Múnich vs Arsenal Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Los partidos del Bayern promedian 4,6 goles por encuentro esta temporada, pese a algunas dudas defensivas. Además, siete de los últimos diez compromisos del Arsenal en esta fase del torneo superaron la línea de 2,5 tantos. 1xbet 1.61 Pronóstico Resultado del partido: Empate Aunque el Bayern parte con una ligera ventaja, el Arsenal se mantiene invicto en tiempo regular en este torneo desde el inicio de la campaña pasada. La paridad entre ambos equipos hace atractivo el empate. 1xbet 3.75 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Bayern Múnich vs Arsenal

Los Bávaros han anotado 24 de sus 36 goles oficiales esta temporada durante el segundo tiempo.

El cuadro londinense acumula 14 victorias consecutivas en la fase de liga de la Champions League y no ha recibido goles en la presente edición.

y no ha recibido goles en la presente edición. Harry Kane registra tres de los ocho tantos del elenco alemán en el certamen continental.

registra tres de los ocho tantos del elenco alemán en el certamen continental. La apuesta de que ambos equipos anotan se cumplió en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Bayern Múnich vs Arsenal Cuotas ofrecidas por 1xBet Bayern Múnich 2.13 1xBet Empate 3.75 1xBet Arsenal 3.39 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Bayern Múnich vs Arsenal

El Gigante de Baviera llega con la moral en alto tras golear 6-1 al RB Leipzig en su liga local. A pesar de las bajas de Jamal Musiala y Michael Olise, el equipo mantiene un poderío ofensivo temible, promediando cuatro goles por partido en la competición europea.

Por su parte, los Gunners aterrizan en Múnich tras vencer por la mínima al Nottingham Forest. El equipo de Mikel Arteta destaca por su tremenda solidez defensiva, manteniendo su arco en cero ante rivales como Napoli y Lille, lo que augura un choque de estilos muy reñido.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

El conjunto alemán es una de las escuadras más letales de Europa, pero también ha mostrado ciertas fragilidades defensivas recientemente. Sus compromisos en esta temporada promedian 4.6 goles por encuentro, lo que invita a esperar muchas emociones en ambas áreas.

Por el lado visitante, siete de sus últimos diez duelos en esta fase del torneo han superado la línea de los tres tantos. Las estadísticas respaldan esta opción como la más confiable para tus pronósticos deportivos.

Apuesta 1 | Total de goles: Más de 2.5 – 1.61 en 1xbet

Apuesta de valor: Empate

Aunque los dueños de casa parten con una ligera ventaja en las cuotas Bayern vs Arsenal, el cuadro inglés es un rival sumamente rocoso. Los londinenses están invictos en tiempo regular en este torneo desde el inicio de la campaña pasada.

Considerando que los locales vienen de igualar 3-3 ante el Viking y que ambos elencos poseen un nivel muy parejo, la paridad ofrece un retorno muy atractivo. Es la oportunidad ideal para buscar una ganancia mayor asumiendo un riesgo calculado.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Empate – 3.75 en 1xbet

Alineaciones probables en Bayern Múnich vs Arsenal

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies, Kimmich, Pavlovic, Brown, Saibari, Luis Diaz, Kane.

Neuer, Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies, Kimmich, Pavlovic, Brown, Saibari, Luis Diaz, Kane. Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Ödegaard, Madueke, Havertz.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Bayern Múnich vs Arsenal

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Bayern Múnich vs Arsenal?

El cuadro alemán parte como ligero favorito por jugar en casa y por su letal ataque, aunque los ingleses son un rival muy sólido en defensa.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se jugará en el Allianz Arena a las 16:00 horas (hora de Chile) y podrá seguirse por las señales deportivas habituales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de mayor valor recomendada es el Empate, que paga 3.75, ideal para quienes buscan maximizar sus retornos en los mejores pronósticos deportivos.

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