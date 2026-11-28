El elenco que se salvó de la desafiliación eliminó como visita a la Academia tras un apretado empate en San Bernardo.

Qué lindo es el fútbol. Hace unas semanas los hinchas de San Marcos de Arica estaban sufriendo por la desafiliación, pero eso quedó en el pasado y ahora se ilusionan con el ascenso a la Liga de Primera.

El conjunto nortino dio el golpe y empató 1-1 con Magallanes en San Bernardo, con lo que se impusieron por 3-1 en la serie y de esta manera clasifican a semifinales de la liguilla de la Primera B.

Los ariqueños se hicieron fuerte en la revancha y aguantaron con todo los embates de los locales, hasta que en los 75′ selló su clasificación gracias al gol de Gonzalo Reyes, tras un veloz contragolpe.

San Marcos a semifinales de la liguilla

Magallanes no quería irse del torneo de ascenso con una derrota, y fue así como llegó al empate a los 86 minutos, gracias a la aparición del delantero argentino Ignacio Serpa.

El resultado le permite a San Marcos de Arica instalarse en las semifinales, donde se medirá en partidos de ida y vuelta ante Deportes Antofagasta.

San Marcos de Arica sigue con opciones de ascender. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La otra serie será entre el subcampeón de la Primera B, San Luis de Quillota, que se medirá ante el sorprendente Deportes Recoleta, que viene de eliminar a Santiago Wanderers.

En resumen, entre San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota y Deportes Recoleta saldrá el equipo que acompaña a Cobreloa como nuevo equipo de la Liga de Primera 2027.

Las semifinales de la liguilla de la Primera B