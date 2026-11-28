Qué lindo es el fútbol. Hace unas semanas los hinchas de San Marcos de Arica estaban sufriendo por la desafiliación, pero eso quedó en el pasado y ahora se ilusionan con el ascenso a la Liga de Primera.
El conjunto nortino dio el golpe y empató 1-1 con Magallanes en San Bernardo, con lo que se impusieron por 3-1 en la serie y de esta manera clasifican a semifinales de la liguilla de la Primera B.
Los ariqueños se hicieron fuerte en la revancha y aguantaron con todo los embates de los locales, hasta que en los 75′ selló su clasificación gracias al gol de Gonzalo Reyes, tras un veloz contragolpe.
San Marcos a semifinales de la liguilla
Magallanes no quería irse del torneo de ascenso con una derrota, y fue así como llegó al empate a los 86 minutos, gracias a la aparición del delantero argentino Ignacio Serpa.
El resultado le permite a San Marcos de Arica instalarse en las semifinales, donde se medirá en partidos de ida y vuelta ante Deportes Antofagasta.
San Marcos de Arica sigue con opciones de ascender. Foto: Felipe Zanca/Photosport
La otra serie será entre el subcampeón de la Primera B, San Luis de Quillota, que se medirá ante el sorprendente Deportes Recoleta, que viene de eliminar a Santiago Wanderers.
En resumen, entre San Marcos de Arica, Deportes Antofagasta, San Luis de Quillota y Deportes Recoleta saldrá el equipo que acompaña a Cobreloa como nuevo equipo de la Liga de Primera 2027.
Las semifinales de la liguilla de la Primera B
- San Marcos de Arica vs Deportes Antofagasta
- San Luis de Quillota vs Recoleta