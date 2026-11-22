Los Bravos del Morro firmaron un triunfo que los llena de confianza para la revancha ante la Academia, que terminó con dos expulsados y además tuvo un autogol de un defensor argentino con nacionalidad galesa.

San Marcos de Arica salió airoso en el juego de ida frente a Magallanes por la Liguilla de la Primera B. El elenco local firmó un 2-0 en un partido que estuvo cargado de polémica por una decisión arbitral y que tuvo un autogol de toque europeo casi al cierre del encuentro. Y el primer tanto fue temprano.

Nahuel Donadell encontró con un gran pase profundo a Augusto Barríos, quien entró al área y sacó un centro raso muy potente que Camilo Melivilu desvió hacia la portería defendida por el argentino Juan Pablo Zozaya. El cronómetro marcaba 11 minutos cuando los Bravos del Morro abrieron la cuenta.

En el minuto 78 cayó la primera de las dos expulsiones. Y fue para el cuadro local: Cristóbal Guerra recibió la sanción por parte del juez Rodrigo Farías. Fue la segunda expulsión para el polifuncional lateral que tiene el cuadro ariqueño en esta temporada.

Así festejaron los Bravos del Morro el 1-0 parcial ante Magallanes. (Andy Manzanares/Photosport).

Fue en esa misma acción que Alonso Walters de la Academia recibió su segunda amonestación. Por ende, también se fue a las duchas en un momento donde hubo mucho descontrol. De hecho se perdieron cinco minutos para que salieran los dos futbolistas expulsados. Farías fue al VAR y en vez de la doble amarilla, sancionó al “3” de Magallanes con roja directa.

Luego de eso se caldearon los ánimos al punto que el portero argentino Rodrigo Saracho, suplente de los Bravos del Morro, fue hasta la zona de vestuarios. Finalmente fueron unos 10 minutos con el juego interrumpido por la decisión arbitral de Rodrigo Farías.

ver también Brilló en la Primera B 2026, fue el segundo arquero con más vallas invictas y se tituló de ingeniero civil industrial

San Marcos anota el 2-0 vs Magallanes con un autogol y se ilusiona en la Liguilla

Faltaba el segundo tanto de esta jornada para San Marcos de Arica, que recibió una colaboración inesperada de Magallanes para el 2-0 definitivo en la ida de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. Un hermoso cambio de frente de Camilo Rencoret encontró a Guillermo Cubillos.

Camilo Melivilu abraza a Augusto Barrios en el triunfo de San Marcos. (Andy Manzanares/Photosport).

El Pollo, lateral derecho, quedó en posición de wing con serio riesgo para la Academia. Intentó un centro raso que el defensor central Jeremías James-Griffiths intentó sacar con una barrida. Pero no hizo más que meter la pelota dentro de su propia portería.

Fue así que el argentino-galés y ese infortunio le dieron más ventaja a los pupilos de Iván Sandrock, que además tuvieron una gran tapada del meta Benjamín Tapia para mantener la valla invicta. Para colmo de los Carabeleros, también sufrieron la roja directa a Milton Alegre por una fuerte entrada.

ver también Se formó en un grande de Argentina, quiere proyección en Chile y tiene orígenes de Gales: “Una tradición de 200 años”

Revisa el compacto del triunfo de San Marcos de Arica vs Magallanes