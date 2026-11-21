Pese a que el "León de Atacama" abrió la cuenta, los "pumas" rescataron un empate que les da vida con miras a la revancha dentro de una semana.

El segundo encuentro de la Liguilla por el segundo ascenso en Primera B, a diferencia de lo que ocurrió en La Pintana, fue de fuerzas parejas. Deportes Copiapó recibió en el “Luis Valenzuela Hermosilla” a Antofagasta en el duelo de ida.

Fue el León de Atacama quien abrió la cuenta con una cuota de suerte, cuando al minuto 15 un desborde por derecha de Jorge Ortiz terminó en desvío de Simón Ramírez. Una ventaja que logró mantener el dueño de casa por más de media hora.

En el mejor momento de Copiapó en el encuentro, un potente remate del venezolano José Bandez (75′), que tardó menos de un minuto en cumplir con la inexorable “ley del ex” y poner en serie a Antofagasta, que en menos de una semana buscará seguir adelante en la Liguilla.

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¿Cómo continúa la Liguilla del Ascenso en Primera B?

El primer duelo de la postemporada se disputó este viernes en el Estadio Municipal de La Pintana, donde pese a que Santiago Wanderers abrió la cuenta mediante Christopher Valenzuela (7′), la victoria fue para Deportes Recoleta por 3-1, con anotaciones de Branco Provoste (33′), Carlos González (42′) y Roberto Riveros (72′).

Tras el duelo entre Copiapó y Antofagasta, los duelos de ida de la primera ronda en la Liguilla del Ascenso en Primera B continuarán este domingo 22 de noviembre, cuando se enfrenten a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica y Magallanes.

Los duelos de vuelta se jugarán de la siguiente manera:

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

Santiago Wanderers vs. Deportes Recoleta / 19:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

Antofagasta vs. Deportes Copiapó / 20:00 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE