El "Campanil" se complica con la permanencia tras una dura caída en Collao ante los chillanejos y no depende de sí mismo para mantenerse en la categoría.

El cierre de la jornada sabatina en la jornada 28 en Liga de Primera nos presentaba un duelo con muchísima implicación en la lucha por la permanencia. El nuevo colista, Universidad de Concepción, estaba obligado a ganar para acercarse a la salvación. Para ello, debía vencer de local a Ñublense.

Sin embargo, las cosas partieron de la peor forma para el equipo de Cristián Muñoz. Al minuto 7, un penal de Osvaldo González en contra de Franco Rami lo cambió por gol Matías Plaza para abrir el marcador. Pero la ventaja inicial duró poco.

Christofer Mesías se despachó un precioso tiro libre para anotar la paridad en los 13′, pero menos de un minuto después, Ñublense volvió a ponerse en ventaja con un cabezazo del argentino Rami que puso el 2-1 que les permite volver a meterse en pelea por un torneo internacional.

Para peor, la U de Concepción tuvo una oportunidad grande para igualar en los 65′ con un penal de Jeison Fuentealba, que lo mandó por arriba del horizontal. Más encima, los Diablos Rojos aumentaron el marcador con la figura de la noche, Franco Rami, quien definió a boca de jarro en los 70′.

Lejos de rendirse, el Campanil fue en busca de la remontada y encontró el descuento con un zurdazo de Antonio Díaz a los 90′, que no fue suficiente para el milagro.

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¿Cómo quedan la U de Concepción y Ñublense en la Tabla de Posiciones?

Gracias a esta victoria, el cuadro que dirige interinamente Vicente Núñez salta hasta el noveno puesto de la clasificación con 38 puntos, y queda a apenas dos unidades del último cupo a Copa Sudamericana, actualmente en manos de Everton.

A diferencia de Ñublense, que ya respira con alivio, Universidad de Concepción se queda peligrosamente como el exclusivo colista del Torneo Nacional con 26 puntos, a cuatro de la salvación con seis por disputar. La permanencia se les complica.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera, ambos equipos jugarán el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas. Los chillanejos recibirán a Cobresal en el Estadio Nelson Oyarzún. En tanto, los penquistas visitarán a Unión La Calera en una final intergaláctica por la salvación.