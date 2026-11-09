El volante Cristhofer Mesías marcó un lindo gol a O'Higgins en la victoria que ilusiona al Campanil con aferrarse a la máxima categoría del fútbol chileno y tuvo que luchar para contener el llanto en vivo por la televisión.

Cristhofer Mesías abrió la cuenta en un triunfo que puede ser clave en la misión que tiene la U de Concepción de escaparle al descenso directo a la Primera B. El volante se encontró una pelota en el borde del área y no lo pensó mucho. De inmediato le sacó brillo a su muy buena pegada.

Y con un tiro rasante hizo imposible la reacción de Omar Carabalí para poner el 1-0 transitorio en el 3-2 que el Campanil firmó ante O’Higgins de Rancagua. Mesías gritó con todo la conquista, que poco después tuvo el festejo de Harol Salgado en el 2-0.

Aunque el Capo de Provincia logró empatar y sólo un tanto de Moisés González timbró la victoria del equipo adiestrado por Cristian Muñoz. A raíz de su partido ante el cuadro rancagüino, Mesías fue elegido como el jugador destacado por la transmisión de TNT Sports.

Así festejó Cristhofer Mesías su golazo a O’Higgins. (Marco Vázquez/Photosport).

“Este premio es para el grupo, al trabajo en equipo. Fue tenso, han sido semanas duras. Hemos sufrido y a pesar de eso, seguimos trabajando y nos levantamos. Nos pusimos los pantalones y gracias a dios se nos pudo dar el triunfo”, apuntó el exjugador de Cobresal.

El volante de 28 años profundizó en eso. “Han sido varias semanas duras. Hemos trabajado y no se nos daban los resultados, la semana pasada fue muy abultado y nos dio vergüenza. Fue una semana dura”, expuso Mesías en alusión a la aplastante derrota sufrida ante Colo Colo.

“Entré a la cancha con esa expulsión en la cabeza, ocupo de motivación eso. Soy un jugador que se levanta. Un premio para mi familia, quería hacer las cosas bien y demostrar que soy un jugador importante acá“, apuntó el mediocampista surgido en las inferiores de los albinaranjas. Pero más allá de eso, no pudo contener la emoción.

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Cristhofer Mesías se quiebra tras ser figura de U de Concepción en triunfo clave para salir del descenso

Para este jugador de la U de Concepción, la posibilidad de escaparle al descenso directo sigue latente aunque sólo restan tres partidos para finalizar la Liga de Primera. “Dimos el primer pasito, sabemos que tenemos otra final contra Ñublense”, aseguró Cristhofer Mesías.

“Siento que se nos abrió el arco y podemos trabajar más tranquilos. Son partidos súper importantes”, agregó Mesías. Además de recibir a Ñublense, la UdeC tiene un par de cotejos complicados en la recta final: visitará a Unión La Calera en un duelo con tintes definitorios y será local ante Universidad Católica.

Eso sí, cuando dejó una dedicatoria familiar, tuvo que luchar por contener el llanto. “Mi familia, mi mujer y mi hijo siempre están apoyándome. Esta semanita nace mi hijo si dios quiere así que le mando un saludo a mi mujer. Han sido semanas difíciles. A mis papás, perdón si me emociono un poco”, le dijo al periodista Carlos Campos.

Otra imagen del emotivo festejo de Cristhofer Mesías (19) en el Campanil. (Marco Vázquez/Photosport).

El sollozo fue evidente. “Ha sido duro para mí y para mi familia, pero sigo trabajando y los quiero mucho. Se lo dedico a mi hijo Facundo y mi hijo Julián que viene en camino, espero que nazca todo bien”, cerró Mesías, visiblemente conmovido por esta victoria.

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