Leo Rey es uno de los personajes del momento en el país y animó la fiesta del título de Colo Colo. Claro que en ella dirigió algunas frases contra Universidad de Chile, algo que le generó críticas.

El cantante de cumbia causó sensación con su presentación en la Teletón, donde incluso le pidió matrimonio a su pareja. Con la vuelta olímpica de los Albos, fue invitado al Estadio Monumental para ser parte de la celebración de los dirigidos por Fernando Ortiz.

La defensa de Leo Rey

En la fiesta de Colo Colo, Leo Rey no solo cantó, sino que también dijo su frase contra Alexítico, adaptada contra Universidad de Chile. “Chúpalo, Chunchítico”, dijo el cantante. Esto fue celebrado por los Albos, pero criticado por los seguidores azules.

Somo suele suceder, los hinchas de la U manifestaron su enojo con el “brígido”. El intérprete destaca por siempre andar con el humor a flor de piel, por lo que subió un video a Instagram para explicar su frase. Aquí aseguró que solo era broma y que no tiene nada contra el Bulla.

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“Oye, un tremendo saludo para la gente de la U. No se lo tomen a pecho, es una humorada, es parte del juego. El fútbol es algo que nos apasiona a todos, es parte de la familia, de Chile, y es así el fútbol“, indicó el ex cantante de La Noche en su historia.

“A veces se gana, a veces se pierde y cuando uno pierde no dice nada. Así que esto es parte del juego, no se lo tomen así, parte del humor. No sean como Alexítico“, cerró Leo Rey.

Colo Colo seguirá con sus festejos a la espera del encuentro con Universidad Católica, el próximo domingo 22 de noviembre. Universidad de Chile, continuará con su lucha por ir a Copa Libertadores midiéndose ante O’Higgins el sábado 21 de noviembre.