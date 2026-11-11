La U tiene competencia: el gigante de México que quiere a Alexis Sanchez

El nacido en Tocopilla analiza la opción de dejar el CF Montréal y ya hay varios interesados en su carta.

Alexis Sánchez vuelve a ser protagonista de lo que será el próximo mercado de fichajes. Su llegada al CF Montréal comenzó como avión pero terminó de la peor forma. Fuera de los playoffs de la MLS, sin sumar los minutos que esperaba y para más ahora el club está en venta.

Lo que se confirmó está semana ya que la familia Saputo, la dueña del club canadiense, decidió iniciar el proceso de venta. Lo que pone en jaque la permanencia del Tocopillano.

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Situación que ya viene hablándose hace varias semanas. Es que esta situación estalló cuando se disputó la final del campeonato canadiense, y el Bicampeón de América no sumó minutos. Para peor, el Montreal terminó perdiendo la final ante Forge.

El ninguneo del adiestrador Philippe Eullaffroy se suma a otro argumento para que Alexis deje el cuadro canadiense. Por lo que ya se indica que hará uso de la cláusula de salida.

El primer candidato para buscar su llegada es Universidad de Chile. El “niño maravilla” sería ideal para la celebración de los 100 años y junto a Eduardo Vargas y Alexis Sanchez armar un equipazo para disputar la Copa Libertadores y conquistar la Liga de Primera.

“Si se ponen las pilas los dirigentes para contactarlo y traerlo de una vez por todas, sería un refuerzo maravilloso para ser campeón, porque la U lo necesita; es ahora o nunca“, recalcó Héctor Hoffens a Redgol, dejando en claro que hay que abrirle las puertas del CDA a Alexis.

Tras éxitos con Humberto Suazo: Monterrey también va en busca de Alexis Sánchez

El tema es que ahora desde México se indica que Monterrey también buscará la contratación de Alexis Sanchez. Así lo informó Fútbol Total en sus redes sociales.

Los chilenos tienen el visto bueno en el club. El legado que dejó Humberto Suazo despejan todas las dudas. Pero ahora además se suma que el técnico es Matías Almeyda, a quien ya lo dirigió en Sevilla.

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“Ojalá hubiese gente que amase el fútbol como él. Alexis no tenía obligación de ir a ningún club, pero eligió este lugar y es uno de los que menos cobra”, expresó el trasandino sobre el paso del chileno en el Sevilla.

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Una buena relación que ahora podría ser clave. Aunque también lo monetario será fundamental. Alexis Sanchez llegó al cuadro canadiense el 11 de agosto del 2026. En primera instancia se indica que su contrato finaliza el 30 de junio de 2027.

Pero al ser designado como jugador franquicia, tiene la chance de renovar y extender su vínculo por al menos una temporada más. Además es de los jugadores mejores pagados con un salario que bordea los dos millones de dólares al año. Cifra que desde Monterrey estarían dispuestos a realizar para tener a su nuevo crack.