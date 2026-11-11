En Estados Unidos apuntaron a que el tocopillano fue "una mala apuesta" del cuadro canadiense para revertir su mal momento. "No logró cautivar a la gente", agregan.

Si existiera un premio en la Major League Soccer (MLS) al jugador decepción de la temporada 2026, muchos fanáticos y especialistas en Estados Unidos pondrían en la lista al delantero chileno Alexis Sánchez con su actual paso por CF Montreal.

En pleno momento de incertidumbre para el cuadro canadiense, luego que la familia Saputo, actual dueña del club, anunciara el inicio del proceso de su venta, la revista Forbes se lanzó con todo en contra del tocopillano y su aporte a la institución.

“Alexis Sánchez no fue el salvador que la directiva esperaba. No marcó diferencias y su situación solo ha aumentado la preocupación sobre la capacidad del club para retener jugadores y construir un equipo competitivo”, asegura la publicación.

“Es un hecho que la ciudad no está compenetrada con el equipo, por lo mismo Saputo reconoció que puede ser reubicado. Ni el propio Sánchez, con pasos por Barcelona, Manchester United y Arsenal, logró cautivar a la gente. Es el peor público de la MLS y con la llegada del jugador franquicia los promedios de público no subieron ni un poco”, añadió Forbes.

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Los pobres números de Alexis Sánchez en Montreal

En agosto de este año, el Maravilla puso término a un exitoso paso de 18 años por el fútbol europeo para regresar al continente americano, pero para sorpresa de todos, lo hizo en Canadá, donde a la luz de los resultados fue una apuesta fallida.

Durante la temporada regular de la MLS, Alexis Sánchez no convirtió goles ni realizó asistencias en los 15 encuentros que disputó, de los cuales fue titular en nueve. Además jugó dos encuentros en el Campeonato Canadiense con Montreal. En total, estuvo en cancha durante 950 minutos.

Cabe señalar que el contrato del tocopillano con esta institución finaliza el 30 de junio del 2027, aunque existe una cláusula que le permitiría salir del club antes del inicio de la próxima campaña de MLS.

En síntesis