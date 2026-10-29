Gonzalo Tapia hizo el gol que abrió la cuenta para que Columbus Crew se entusiasme con entrar a los playoffs de la MLS.

Gonzalo Tapia emigró desde Sao Paulo a la MLS. Un cambio que muchos miraron con recelo, pero para el delantero ha sido positivo pues exhibe un buen rendimiento en el Columbus Crew.

A pesar de que se trate de una liga que tiene menor competitividad, un goleador que anota pocos tantos (como ocurrió en River y luego en Brasil) no tiene forma de agarrar confianza. Algo que sí ocurre en Norteamérica.

Ante el FC Dallas marcó por tercer partido consecutivo, demostrando que es el delantero en el exterior que tiene la pólvora más encendida de todos los chilenos.

Tanto su club como la MLS destacaron este momento por el que atraviesa, al convertirse en una de las grandes figuras de una escuadra que ha remontado en los últimos encuentros.

Tapia hizo un gol en el duelo de Columbus Crew

El gol de Gonzalo Tapia en el Columbus Crew

Tapia aprovechó un centro desde la derecha para barrerse en el segundo palo y marcar la apertura de la cuenta, en un encuentro en el que Columbus terminó ganando 2-0.

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Es el tercer encuentro consecutivo en el que marca el formado en Universidad Católica, lo que demuestra la gran racha que vive en su presente. Anteriormente le anotó a Cincinnati y a Toronto.

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Columbus está en el noveno lugar de la conferencia este, puesto que le permite jugar un repechaje con el octavo para entrar a los playoffs y luchar por es título.

Quedan dos encuentros de la fase regular, en donde el equipo de Tapia tiene que enfrentar al DC United y a Chicago Fire. La misión es entrar directo a playoffs, para lo cual debe pillar a Orlando City o Cincinnati, que tienen dos unidades más.