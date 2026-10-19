El delantero chileno fue la figura en el triunfo de su equipo por 2-0 de visita ante FC Cincinnati en el derbi del estado de Ohio, denominado "Hell is Real".

El delantero chileno Gonzalo Tapia volvió a reencontrarse con los goles en la Major League Soccer (MLS), tras casi un mes y medio de su última anotación con la camiseta del Columbus Crew, que ocurrió a comienzos de septiembre ante Colorado Rapids.

Y la reaparición del seleccionado nacional no se dio en un duelo cualquiera dentro del calendario de la liga estadounidense, pues se produjo en el derbi del Estado de Ohio, que se denomina Hell is Real. Más encima, fue triunfo de visita por 2-0 ante FC Cincinnati.

Para este encuentro, el técnico francés del Columbus, Laurent Courtois, decidió poner a Tapia como titular y la apuesta resultó al 100 por ciento. El ex cruzado abrió la cuenta en el minuto 22 tras cabecear en el segundo palo un tiro de esquina.

En el complemento, el chileno apareció al minuto 54 con un desborde por la derecha y un pase atrás rasante para que Taha Habroune pusiera el 2-0 definitivo. El atacante estuvo en cancha hasta los 79′ cuando salió reemplazado por el argentino Lautaro Giaccone.

La campaña de Gonzalo Tapia en la MLS

Fue a mediados de este año, luego de un primer semestre irregular en São Paulo, luego que el técnico Dorival Junior no lo tenga en consideración, el club lo mandó a préstamo por un año a Estados Unidos, es decir, se mantendrá allí hasta fines de junio del 2027.

Durante su actual paso por la MLS, Gonzalo Tapia disputó siete encuentros de liga, uno por Leagues Cup y otro por US Open Cup, para jugar un total de 304 minutos, en los que registró dos goles y dos asistencias, sin recibir amonestaciones.

Pero el atacante chileno tiene una oportunidad de oro para conquistar un título en Norteamérica, pues este miércoles 21 de octubre disputarán la Final de la Copa de Estados Unidos cuando enfrenten a St. Louis City de local a las 21:00 horas. Si ganan, además, clasificarán a la Concachampions.

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En síntesis