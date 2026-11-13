Referente de Cobreloa confirma cábala para lograr el ascenso: “Depende de nosotros”

El cuadro de Mario Salas buscará el retorno directo a la Liga de Primera y va por el triunfo ante Puerto Montt este domingo.

La Primera B entra en semana de definiciones. Luego del escritoriazo y la salvada que registró Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, se dio el visto bueno para disputar la anhelada fecha 30.

Lo que tendrá como protagonista a Cobreloa y San Luis de Quillota. Ambos elencos llegan como punteros con 54 unidades y buscarán conquistar el título de la categoría y el ascenso directo a la Liga de Primera.

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Bajo este escenario, los mineros son los que tienen la primera ventaja en el papel ya que serán locales ante los del velero. Mientras que San Luis debe visitar a San Marcos en Arica. Lo que tiene al plantel de Mario Salas más enfocado que nunca en el objetivo de volver a la máxima categoría.

“Depende de nosotros. Estamos pensando solo en eso. Queremos ganar. Sería ideal que ellos (San Luis) pierdan puntos, pero solo podemos intervenir el partido nuestro y estamos enfocados en ganar”, recalcó Cristian Muga.

Pero el volante uruguayo no quiere dejar ningún detalle al azar. Y hasta reveló que aplicará una de las cábalas que más éxito le ha traído este 2026.

“Sabemos que va a estar lleno el estadio. Esperemos poder regalarle una alegría a los hinchas. Cada uno tiene sus cábalas. En mi caso, mi papá sí va a poder estar y va a ser muy grato para mi y toda la familia”, confesó el referente loíno.

¿Cuándo juega y quién transmite a Cobreloa?

El equipo dirigido por Mario Salas salta a la cancha este domingo 15 de noviembre por la fecha 30 de la Primera B. Cobreloa recibe a Deportes Puerto Montt a las 18:00 horas.

El encuentro que se disputará en el Estadio Zorros del Desierto será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max. Cobreloa necesita ganar para soñar con el titulo y el ascenso a la Liga de Primera. Si San Luis suma un triunfo frente a San Marcos, se disputará un partido de definición entre ambos elencos.