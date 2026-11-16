Nicolás Córdova enfatizó que el plantel sigue creciendo y aparecen nuevos nombres para el próximo proceso de Eliminatorias.

La selección chilena afina los últimos detalles para la última fecha FIFA del 2026. El equipo nacional comandado por Nicolás Córdova recibe a Colombia con el objetivo de mostrar una imagen radicalmente opuesta a los presentado en Cali.

Es que la Roja no pudo generar peligro ante el cuadro cafetalero. A tal punto que no registró remates al arco defendido por Camilo Vargas. Métricas que preocuparon al cuerpo técnico que confesó que analiza un cambio de esquema para el duelo que ahora se jugará en el Estadio Monumental.

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“Ante las necesidades del partido te adelantas o retrocedes. Me encantaría decir que estaremos siempre en campo rival, pero te van llevando, el otro día nos bloqueamos y casi no tiramos al arco”, acusó Córdova luego de la caída por la cuenta mínima en Cali.

Por lo mismo dejó abierta la opción de modificar el esquema y tener más jugadores con faceta de ataque en el campo de juego. “No sé si jugaremos con 3 o 4 en defensa, pero lo más importante ahora es que aparezcan jugadores. Hace un año no estaba Maxi Gutiérrez, Arce, Villagra, Ulloa, Faúndez, Lawrence no era titular. Y aparecerán otros, para que eso pase debemos seguir jugando con sistemas”, recalcó.

Chile se enfrenta este martes a Colombia por la última fecha FIFA del 2026

El tema ahora es que por la lesión De Diego Ulloa, se modificará el esquema inicial. Pero Córdova dio luces de lo que presentará este martes, donde la gran sorpresa podría ser el tridente Osorio, Cepeda y Gutiérrez desde el arranque.

“Para poner a Ulloa cambiamos el sistema a línea de 3, porque estaba Gabriel que es el capitán. Loyola fue a la banda porque es un jugador importante, para que se acomode Pizarro, volvió César Pérez. Apareció Nils, por lo tanto se suma competencia interna. Entre Darío, Maxi y Lucas tendremos uno bueno para meter en el segundo tiempo, si es que no juega los tres”, sentenció.

¿A qué hora y dónde juega Chile vs Colombia?

Por indicación de la ANFP, se modificó el estadio para el encuentro entre Chile vs Colombia. El mal estado de la cancha del Nacional obligó a llevar el partido hasta el Estadio Monumental.

El encuentro está programado para las 20:00 horas y será transmitido por Mega. Además se indica que todavía quedan entradas disponibles en Puntoticket.