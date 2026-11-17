El portero de Colo Colo no pudo evitar la caída por 2-0 ante Liberia y además tuvo que dejar rápidamente la cancha por el ingresó de hinchas locales.

Vozinha sufrió una nueva caída con su selección de Cabo Verde. Ahora por la clasificación a la Copa de Africa de Naciones, el portero de Colo Colo no pudo evitar la caída de Cabo Verde por 2-0.

El primer tanto llegó a los 47′ con el certero cabezazo de Kpah Sherman que se desmarcó en plena área y le cabeceó solo a Josimar Días. Para peor, en el 86’ fue el turno de Sylvanus Nimely que le ganó la espalda a los centrales visitantes y quedó mano a mano con el portero albo para cerrar el 2-0.

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Pese al marcador, Josimar Dias fue uno de los puntos más rescatables de los “tiburones azules”. El portero de Colo Colo incluso fue clave para evitar que el marcador fuese más grande.

Le cabecearon en el área chica a Vozinha. Lo pierde Cabo Verde por la cuenta mínima ante Liberia https://t.co/8T7ZZ4BKAz — Pipopavez (@Pipopavez) November 17, 2026

El tema es que ahora Cabo Verde queda último en el grupo K con solo 3 unidades. Por lo que está obligado a sumar en las próximas fechas que será en marzo del 2027.

Se durmió la defensa de Cabo Verde y ahora lo gana Liberia 2-0. Vozinha lo pasa mal. https://t.co/eTTJZllcOJ — Pipopavez (@Pipopavez) November 17, 2026

Ahora la jornada de terror para Vozinha continuó tras el pitazo final. Esto porque en la transmisión se apreció que hubo un ingreso masivo de hinchas a la cancha del Estadio National Complex. Lo que provocó que tanto los equipos de Cabo Verde y Liberia tuvieran que salir de urgencia rumbo a camarines.

Vozinha y Cabo Verde tuvieron que evacuar la cancha por la invasión de hinchas

¿Qué pasará con Vozinha en Colo Colo?

Ahora resta saber si Fernando Ortiz lo mantendrá a Vozinha en el arco titular del cacique. Este domingo 22 de noviembre, Colo Colo recibe a Universidad Católica en el Estadio Monumental. La llegada del caboverdiano sería recién el miércoles, por lo que se espera que para las prácticas de fútbol este presente para luchar por el puesto de titular.

Cabe consignar que su contrato es por seis meses, pero tiene renovación automática por todo 2027 si logra disputar al menos el 50% de los minutos que restan hasta final de año.