El plato de comida que volvió loco a Vozinha en Colo Colo: “Se chupaba los dedos”

El portero tiene anécdotas en su paso por Chile, donde Javier Correa contó lo sucedido cuando lo invitó a almorzar a su casa.

Vozinha ha tenido un cambio radical en su vida desde el Mundial 2026, donde saltó a la fama defendiendo a la selección de Cabo Verde en la cita en Norteamérica.

Tras esto dejó África para venir a Colo Colo, lejos de sus seres queridos y su familia, en un golpe que tuvo que asumir pese a sus 40 años donde fue muy importante el apoyo de sus compañeros.

Su gran amigo de camarín es Javier Correa, quien justo en una entrevista en Argentina, comentó la relación que tiene y una particular anécdota con comida para subirle el ánimo.

Vozinha y Javier Correa celebraron la 35 con Colo Colo. Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport

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El pollo al disco que volvió loco a Vozinha

Fue en radio Popular donde Javier Correa fue entrevistado por un nuevo título de Colo Colo, además de contar anécdotas de su vida en Chile y su nuevo amigo: Vozinha.

“Llegó y estaba deprimido, está lejos de casa, de su círculo tras la explosión del Mundial. Le dije ‘Negro’ vamos a la casa, vamos a comer pollo al disco. Me dijo ‘qué vamos a comer’ y le dije ‘ravioles con pollo al disco’, se chupaba los dedos“, destacó Correa.

Por lo mismo, habla de la importancia de hacerlo sentir como en casa, darle cariño y que lo futbolístico llegará con el tiempo y los nuevos objetivos en Colo Colo.

“Lo hemos ayudado bastante para que se adapte. Cuando no le tocaba jugar le decíamos que sea más leve, lo invitamos a comer, salir, cosas que uno espera de otros cuando está fuera”, destaca.

En eso mismo, cuanta con gracia cómo fue el momento de cocinar el pollo, donde tuvo toda la disposición: “Estaba afuera ayudándome con la linterna mientras cocinaba, es un fenómeno”.

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