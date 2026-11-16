El directivo que fue gerente general con Carlos Heller y levantó el título, ahora asume como mandamás, en una larga historia en el club.

Universidad de Chile comienza un nuevo proceso en lo dirigencial, una vez que el nuevo directorio de transición de Azul Azul decidió que Eduardo Álamos sea el presidente del club.

No es primera vez que su nombre aparece dentro del Centro Deportivo Azul, porque por años trabajó en la interna, llegando a ser gerente general en el tiempo de Carlos Heller.

Una alerta es la que informó Fernando Tapia, en Pauta de Juego, quien aseguró que había ingresado al club de la mano de Cristián Aubert, lo que preocupa a los hinchas.

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La historia de Eduardo Álamos en U de Chile

Eduardo Álamos es ingeniero comercial egresado de la Universidad Católica, tiene 43 años y es hincha de Universidad de Chile; pero esta jornada se transformó en el octavo presidente del club en la era de Azul Azul.

Fue el diario La Tercera quienes profundizaron en la historia del nuevo mandamás del club bullanguero, dejando en claro que “Eduardo Álamos, quien ya conoce de cerca Azul Azul: trabajó por siete años como ejecutivo de la sociedad anónima”.

“Álamos entró a Azul Azul como gerente de desarrollo en mayo de 2012, bajo la presidencia de José Yuraszeck. Antes tuvo un paso por empresas proveedoras de la minería: Sitrans y Verne. En marzo de 2013 asumió, además, la gerencia de administración y finanzas, y en diciembre de 2015, cuando la empresa ya era controlada por Carlos Heller, tomó la gerencia general. En el cargo reemplazó a Sabino Aguad”, detallan.

En sus destacados en la U, precisan que “permitió la mayor recaudación anual histórica para el club de US$ 11,6 millones, y la mayor recaudación para un solo partido: US$ 1,7 millones para el partido por la Copa Libertadores entre la U y Boca Juniors. En 2017 y 2018, enumera, consiguió las mayores asistencias de espectadores al estadio”.

Tras la U se fue a vivir a Costa Rica, donde lideró otro proyecto de empresas, hasta volver al país en la presente temporada, donde se le dio la oportunidad de regresar al club, esta vez como presidente.