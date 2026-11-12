Se conocieron los directores designados por el liquidador Eduardo Godoy, quienes reemplazarán a los salientes de Sartor.

Universidad de Chile tendrá un nuevo directorio a contar de este viernes, cuando cambie toda la plana mayor de Azul Azul, en especial, los nombres que venían del grupo Sartor.

Si bien ya se sabía que José Ramón Correa, José Miguel Insulza, Héctor Humeres y Andrés Wintraub, se mantendrán en sus sillas, restaba por conocer los otros que fueron designados por el liquidador Eduardo Godoy.

Fue el diario La Tercera quienes confirmaron la lista donde destacan los regresos de Jorge Burgos y Eduardo Álamos, además de profesionales bien lejanos del mundo del fútbol.

“La nómina la integran siete personas: tres ingenieros, dos comerciales, uno civil: tres abogados; y un sicólogo. Seis hombres y una mujer. Dos de ellos ya pasaron antes por Azul Azul y tres habían sido propuestos por Godoy para renegociar con la Universidad de Chile el contrato de concesión del nombre. Y entre ellos hay dos nombres con alta connotación pública: dos ex autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet”, explicaron.

En ese sentido, también hubo un guiño para la Universidad de Chile con miras a un nuevo convenio por el uso de símbolos y el nombre: “A la mesa ingresarán otros tres profesionales que habían sido sugeridos por el mismo Godoy a Azul Azul S.A. para participar en las negociaciones con la Universidad de Chile, que había manifestado su descontento con la gestión de la concesionaria: abogados Macarela Letelier y Gonzalo Molina y el ingeniero Eduardo Escaffi“.

José Ramón Correa será parte del directorio de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los nombres del nuevo directorio de la U:

Gonzalo Molina Moreno, abogado egresado de la Universidad Católica.

Eduardo Escaffi, ingeniero civil de la Universidad de Chile.

Edgar Kausel, sicólogo laboral y organizacional de la Universidad Católica.

Fernando Coloma correa, ingeniero comercial de la Universidad Católica

Jorge Burgos Varela, abogado y ex ministro de Interior.

Eduardo Álamos Aguirre, ex gerente general de Azul Azul e ingeniero comercial de la Universidad Católica.

Macarena Letelier, abogada de la Universidad de Chile.