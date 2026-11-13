La lucha por el Chile 2 y el descenso está que arde: la programación de la fecha 29 de la Liga de Primera

La ANFP dio a conocer los horarios confirmados para los partidos de la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2026.

La Liga de Primera definió a su campeón, ya que Colo Colo ganó el título a falta de tres fechas para el final, sin embargo, aún restan situaciones claves por resolverse.

La pelea más atractiva en la zona alta de la tabla de posiciones la están protagonizando Universidad de Chile y Universidad Católica, que pelean por ser el Chile 2 y solamente dos puntos los separan.

Además, la disputa por la permanencia está que arde y hasta cinco equipos están luchando por no bajar a Primera B de cara a la temporada 2027.

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La programación de la fecha 29 de la Liga de Primera

La penúltima fecha de la Liga de Primera fue programada este viernes, la cual arrancará el sábado 28 de noviembre, con los partidos de Coquimbo Unido ante Deportes Limache; y luego Colo Colo frente a Deportes La Serena.

El plato fuerte será el domingo 29 de noviembre. Deportes Concepción recibe a la U; mientras que la UC será local de Huachipato en el Claro Arena. Ambos duelos se jugarán a las 18:00 horas.

En tanto, los equipos que están involucrados en el descenso tendrán sus pleitos a la misma hora y disputarán sus encuentros ese mismo domingo, pero a contar de las 20:30 horas.

La Liga de Primera busca a sus clasificados a torneos internacionales y a los dos equipos que perderán la categoría y jugarán en la B en 2027.

Unión La Calera sueña con salvarse del descenso. Foto: Manuel Lema/Photosport

Así se jugará la fecha 29 de la Liga de Primera

Sábado 28 de noviembre

Coquimbo Unido vs Deportes Limache – 18:00 horas

Colo Colo vs Deportes La Serena – 20:30 horas

Domingo 29 de noviembre

Deportes Concepción vs Universidad de Chile – 18:00 horas

Universidad Católica vs Huachipato – 18:00 horas

Unión La Calera vs Universidad de Concepción – 20:30 horas

Everton vs O’Higgins – 20:30 horas

Audax Italiano vs Palestino – 20:30 horas

Ñublense vs Cobresal – 20:30 horas

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera