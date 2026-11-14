A través de las redes sociales, se vitalizó un extracto de lo que fue la arenga del Cacique para conquistar la estrella 35.

Arturo Vidal se ha transformado en la pieza fundamental de Colo Colo. El King dejó atrás el año del centenario para enfocarse de lleno en el 2026 y volver a levantar copas con el Cacique.

El Bicampeón de América asumió su nuevo rol en el equipo. Pese a que al principio dejó la cinta de capitán y hasta asumió un papel secundario, se mantuvo como titular tanto como central o en el medio campo. Además se dio el lujo de llegar hasta el arco rival, marcar golazos y habilitar a sus delanteros.

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Campaña más que importante a sus 39 años y que se consagró con el triunfo ante Ñublense por 2-1. Partido que estuvo marcado por las emociones a flor de piel. Lo que reveló la cuenta oficial de Colo Colo.

El llanto de Arturo Vidal en partido clave por Colo Colo

En el registro del canal oficial de Colo Colo se aprecia parte de la arenga ante el cuadro de Chillán. “Desde enero que estamos luchando. Hay gente que quedó atrás y nosotros seguimos”, lanzó Javier Correa.

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“Estamos a un partido de ser campeones. Con convicción muchachos. Todos queremos lo mismos”, recalcó Tomás Alarcón. Pero hubo uno que no pudo contener la emoción. Y ese fue Arturo Vidal.

El King no habló y le dio la oportunidad a sus colegas. La emoción de hacer historia con Colo Colo llevó a soltar un par de lagrimas ante sus compañeros. Lo que respaldó Fernando De Paul y sorprendió a otros como Diego Ulloa que quedaron impactados al ver así al Rey.

La emoción desbordó a Arturo Vidal en la previa al duelo ante Ñublense

“Miren la emoción del King, tenemos que darnos cuenta del objetivo que tenemos cerca. Si se emociona un jugador que ha estado en esta instancia tantas veces, demuestra lo que significa”, recalcó el “Tuto”, que dejó de lado toda rencilla anterior, y fue el que contuvo a Vidal.

“Nos merecemos mucho esto”, agregó el portero dejando en claro que la estrella 35 no se podía escapar. El registro sumó más de 20 mil visualizaciones solo en X. Pero desde Colo Colo se indica que el registro completo será publicado este domingo a las 20:00 horas.