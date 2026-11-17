Un periodista conocedor de la interna de la Roja contó cómo se vive el panorama en las semanas previas a la elección que podría cambiar muchas cosas en el fútbol chileno, incluido el Equipo de Todos. ¡Hasta Pellegrini salió al baile!

Mientras Nicolás Córdova afina detalles y cuenta las horas para el segundo amistoso que la selección chilena jugará ante Colombia, las dudas aumentan en torno al panorama que se viene en el balompié nacional. Sobre todo por las elecciones de la ANFP que decidirán la próxima conducción dirigencial.

En ese contexto, Córdova sabe que su trabajo no está garantizado. No sólo como entrenador. Ni siquiera como Jefe técnico de las divisiones inferiores de la Roja masculina, el cargo que formalmente desempeña. A pesar del eterno interinato que ha debido llevar a cabo en el combinado adulto.

Por lo mismo, un periodista que habitualmente cubre al Equipo de Todos contó la última información que recabó en relación a eso. “La incertidumbre está instalada. Existe una idea de proyecto, que es el que lleva Córdova hace aproximadamente 3 años. Son 17 personas que conforman el staff”, repasó Christopher Brandt en ESPN.

Nicolás Córdova en la antesala al segundo amistoso de Chile vs Colombia. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Un grupo importante que está trabajando. Felipe Correa dice que la idea es que se mantenga. Pero la incertidumbre es total, pueden tener una idea de lo que van a presentar y no saben si eso será respaldado por la nueva Federación. No se sabe quiénes son los candidatos”, añadió el citado comunicador sobre este panorama difuso que reina en todas las personas que trabajan en la Roja.

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Cuentan el complicado panorama actual de Córdova y sus colaboradores en la selección chilena

En ese contexto, Nicolás Córdova entiende que el proyecto a largo plazo que diseñó para la selección chilena corre riesgo. “¿Van a apoyar a Felipe Correa? El panorama puede cambiar radicalmente de acá a febrero”, expuso Brandt, siempre en la señal de ESPN.

Felipe Correa y Nicolás Córdova en el día previo al duelo contra Colombia en el Monumental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“A (Manuel) Pellegrini es difícil decirle que no, pero tiene que querer venir con esas personas en la Federación. La incertidumbre está instalada en la interna”, afirmó el aludido periodista. Y detalló los grupos donde reina la duda en torno al futuro.

Hasta Manuel Pellegrini salió al baile. (Fran Santiago/Getty Images).

Dijo que “en los jugadores, en Juan Pinto Durán, en la ANFP. No es de los medios de comunicación, la situación es muy extraña para poder solidificar cosas”. Habrá que ver si eso significa algunos cambios puntuales o, derechamente, tirar a la basura todo lo hecho por Córdova y su grupo de trabajo.

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¿Cuándo juega Chile vs Colombia el segundo amistoso de esta fecha FIFA?

Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a contar de las 20 horas. Originalmente, el partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero se cambió el recinto y se disputará en el estadio Monumental.