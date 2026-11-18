El delantero del Elche se transformó en tendencia por una particular cábala que no pasó desapercibida.

La selección chilena concluyó la fecha FIFA con un amargo empate. El elenco dirigido por Nicolás Córdova igualó sin goles ante Colombia y así cerró los amistosos de noviembre. Sin triunfos, ni goles y prácticamente como final de cumbia.

Pero más allá del paupérrimo rendimiento dentro de la cancha, hubo un particular gesto de Lucas Cepeda que se robó todas las miradas. Y hasta lo volvió viral.

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Es que antes de que los jugadores saltaran a la cancha, Cepeda junto con Felipe Loyola acudió a pedir mentolato, lo que ocupan generalmente los jugadores para para “abrir” las vías respiratorias y así inhalar mejor el aire. Aunque todo esto indica que también tiene como objetivo más una cábala.

Sin embargo, lo llamativo fue que tras aplicar la crema en las vías respiratorias, también aplicó el producto en su short para según algunos jugar más fresquito. Lo que desató los comentarios en redes.

Ahora al momento de ver las cámaras de la transmisión, a Cepeda no le quedó otra que echarse a reír. Incluso se leyó en sus labios un “Estoy hue…”, para confirmar que el gesto técnico solo fue a modo de broma.

El futuro de Lucas Cepeda en La Liga

Pero más allá de este particular gesto de Cepeda, desde España destacaron el rendimiento del delantero en esta fecha FIFA. A tal punto que fue el jugador del Elche que más minutos sumó.

“Aportó profundidad por banda y protagonizó algunas de las aproximaciones ofensivas (…) ha podido acumular minutos de competición antes de reincorporarse a la dinámica del conjunto dirigido por Martín Anselmi”, detalló Todo Alicante.

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Por lo que ahora se espera que retorne para ser titular en el Elche, hasta antes del parón quedó ubicado en el puesto 18 con diez unidades. Por lo que está en zona de descenso directo.

El próximo desafío será de visitante ante Levante el lunes 23 de noviembre por LA Liga. Duelo que será fundamental para escapar de la parte baja de la tabla.