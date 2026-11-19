La Roja cerrará el 2026 con dos amistosos internacionales: España y luego a Estados Unidos Sub 23 en Europa.

La Roja Femenina ya tiene definido parte de su calendario para la próxima fecha FIFA y afrontará dos compromisos internacionales antes de finalizar el año.

Fue la misma Selección Chilena quien confirmó un amistoso frente a Estados Unidos Sub 23, encuentro que se disputará el próximo jueves 3 de diciembre en territorio español.

El equipo dirigido por Luis Mena buscará sumar experiencia internacional y enfrentar a rivales de buen nivel, tras las victorias ante Bolivia en octubre.

La Roja confirma amistoso ante EE.UU.

La Roja Femenina también enfrentará a España

El compromiso ante Estados Unidos no será el único desafío de la Selección Chilena. Antes, las dirigidas por Luis Mena tendrán una prueba de máxima exigencia frente a España, actual campeona del mundo.

El encuentro ante las europeas está programado para el próximo sábado 28 de noviembre, desde las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Reino de León.

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La Roja tendrá enfrente a una selección que cuenta con figuras de talla mundial como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, en un partido que representará una importante oportunidad para medir su nivel competitivo.

De esta manera, Chile cerrará el año con dos desafíos internacionales de alto nivel, buscando continuar su crecimiento y preparación de cara a sus próximos objetivos deportivos.

En resumen…