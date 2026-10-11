La Roja de Luis Mena enfrenta este domingo al combinado boliviano por la fecha FIFA

La Selección Chilena Femenina vuelve a la cancha este domingo para enfrentar a Bolivia en un amistoso internacional. El equipo dirigido por Luis Mena disputará el compromiso que servirá para probar nuevas alternativas de cara a los próximos desafíos.

Para esta fecha FIFA hay una nómina renovada, con varias futbolistas jóvenes y sin jugadoras de Colo Colo y Universidad de Chile, debido a la próxima participación de ambos clubes en la Copa Libertadores Femenina.

Chile llega con una nómina renovada, con jóvenes y sin jugadoras de Colo Colo ni la U.

¿A qué hora juega Chile Femenino vs. Bolivia?

El amistoso entre Chile y Bolivia se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 18:00 hrs. de Chile, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

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¿Cómo llegan Chile y Bolivia?

La Selección Chilena viene de caer por 2-1 ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina. Mary Valencia anotó el descuento para el combinado nacional.

Mientras que Bolivia, llega tras perder por 4-0 frente a Perú en su último compromiso de la competición, disputado en junio. El último duelo fue en octubre de 2025, con Chile triunfando 5-0.

En resumen…