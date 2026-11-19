No es primera vez que la universidad quiere trabajar en conjunto con la U, aunque las versiones pasadas no terminaron bien.

Universidad de Chile nuevamente tiene una chispa de ilusión con el anhelado estadio propio, luego de que una fuente reveló a Redgol una idea en pañales de la Casa de Bello para afianzar la alianza.

La idea sería poder establecer un recinto deportivo en terrenos que sean de la universidad, en algo que necesita un amplio trabajo pero que podría ser la llave para cumplir el sueño.

En ese sentido, no es primera vez que una idea con este funcionamiento comienza a tomar forma, donde no se ha llegado a concretar la construcción de un estadio.

Una maqueta virtual que presentó la U en ese tiempo.

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Laguna Carén y La Pintana

Fue el 24 de abril de 2014 cuando el presidente de Azul Azul, entonces Carlos Heller, convocó a una conferencia de prensa para confirmar la construcción del estadio de U de Chile.

El lugar era la Laguna Carén, en terreno de la Casa de Bello, que también estaría en el proyecto, donde incluso estuvo presente el Rector Víctor Pérez Vera el día que se lanzó la bomba.

La idea estilo parque, contemplaba el estadio, pero además canchas para otros deportes y la recreación deportiva en 28 hectáreas, que iba a ser una revolución en la comuna de Pudahuel.

La lentitud de los temas administrativos, estudios, además de las medidas de mitigación vial y la negativa de la municipalidad fueron desinflando el proyecto, que en diciembre de ese año fue desechado.

El reducto iba a quedar a los pies de un cerro en Laguna Carén.

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La siguiente vez fue con la presidencia de Cristián Aubert, donde se habló de terrenos en la comuna de La Pintana, donde la U evaluaba un ante proyecto para el reducto.

Nuevamente en terrenos de la Casa de Bello (La Platina y Campos Sur), donde Azul Azul esperaba avanzar, pero nuevamente temas administrativos y, principalmente financieros, liquidaron la opción.

Por lo mismo, a la espera de un nuevo convenio de la Universidad con Azul Azul, por el uso del nombre y los símbolos, se esperan nuevos acercamientos con la llave de poder construir un estadio.