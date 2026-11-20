El caturro enfrenta a su bestia negra en el inicio de la postemporada. Se define un nuevo ascendido al fútbol grande.

Comienza la liguilla del ascenso en Primera B, donde dos potentes equipos abren la jornada de día viernes. Ahí será Deportes Recoleta el que hará de local ante Santiago Wanderers, uno que fechas atrás peleaba el título.

Los textileros se metieron en la postemporada en la última fecha, confirmando un buen año al mando de Francisco Arrué. Por su parte, el caturro se bajó en el final de la lucha por el título y estaba clasificado hace rato a la liguilla.

El Reco viene de igualar 1-1 ante Deportes Iquique, lo que le dio el paso como séptimos a la fase final. Por su parte, Wanderers igualó por el mismo marcador ante Copiapó, cerrando cuarto en la tabla general.

¿Dónde ver Recoleta vs Wanderers EN VIVO en la Liguilla de Primera B?

El partido entre Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers se podrá ver en vivo por el canal TNT Sports (Básico) en TV, mientras que en streaming irá por TNT Sports en HBO Max. La acción arranca a las 18.00 horas de este viernes 20 de noviembre.

Photosport

Con miras al partido que se disputará en el Municipal de La Pintana, en los caturros recuperan al goleador Marcos Camarda. Eso sí, en el plantel de los verdes la tienen clara, considerando que el Reco históricamente es un duro escollo para ellos.

Es que un saldo de dos victorias y dos igualdades cosechan los textileros a su favor a la hora de enfrentar al caturro. Los de la zona norte de Santiago tienen solo una participación en Liguilla, haciendo semifinales en 2024.

ver también Cristián Castañeda está emocionado por la súper final de la B entre Cobreloa y San Luis: ” Esperamos disfrutarla”

Por su parte, el elenco de Francisco Palladino tiene toda la experiencia en este tipo de instancias, aunque el presente llena de dudas a los hinchas. De los últimos siete partidos del torneo, ganaron dos, perdieron cuatro e igualaron uno.

El último enfrentamiento: