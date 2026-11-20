Loínos y Canarios se enfrentarán en la final de la Primera B, donde lucharán por el ascenso.

La Primera B tendrá una gran definición por el título entre Cobreloa y San Luis. Ambos protagonizaron campañas muy destacadas, por lo que no hay un claro favorito.

Loínos y Canarios terminaron igualados en puntaje luego de 30 apasionantes fechas de la categoría de plata. Por esta razón, tendrán que jugar un encuentro extra para poder saber quién será el campeón de esta temporada 2026. Solo uno dará la vuelta.

¿Cómo salieron en sus duelos de este 2026?

Cobreloa y San Luis finalizaron el campeonato con 57 puntos. Mientras los Loínos vencieron a Puerto Montt en la última fecha, los Canarios hicieron lo propio frente a San Marcos de Arica. Ninguno quiso ceder la opción del título.

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Por lo anterior, cuesta encontrar a un claro favorito para el encuentro decisivo. Por el lado de los de Calama está la historia y el peso de ser uno de los grandes del fútbol chileno, mientras que del lado quillotano está la ilusión de regresar a la máxima categoría, así como la opción de darle a Humberto Suazo su primer título como entrenador.

En sus respectivos encuentros de este 2026, también queda en evidencia lo equilibrado de su poder. Mientras Cobreloa se impuso por 3-1 como local, San Luis devolvió el golpe y también ganó como dueño de casa por 4-2 ante los Zorros del Desierto. Hasta en eso terminaron igualados.

Ahora será el Estadio Santa Laura el lugar donde ambos equipos definirán al campeón. Recinto neutral para dos clubes que supieron hacerse fuertes en casa, por lo que 90 minutos serán los decisivos para saber quién se queda con la gloria y quién va a jugar la Liguilla para obtener el ascenso.

El duelo entre Cobreloa y San Luis será este sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas. Se espera un lleno total de parte de los hinchas calameños y quillotanos, quienes tienen la ilusión de terminar la jornada con la copa entre sus manos.