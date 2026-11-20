Los textileros llevan ahora 10 partidos sin perder contra los caturros. En Valparaíso están obligados a revertir la llave para soñar con Liga de Primera.

Santiago Wanderers comenzó con el pie izquierdo su sueño rumbo al ascenso al fútbol grande. Los caturros cayeron 3-1 en su visita ante Deportes Recoleta, válido por los cuartos de final ida de la liguilla de la Primera B.

El partido abría la post temporada y los del puerto partían celebrando gracias al tanto de Christopher Valenzuela. Sin embargo, todos los fantasmas se aparecieron por el Municipal de La Pintana, ya que los textileros son la Bestia Negra de Wanderers.

El local lo dio vuelta con tantos de Branco Provoste, Carlos González y Roberto Riveros, completando 10 duelos seguidos sin perder ante los de Valparaíso. Es más, Provoste perdió un penal, el cual pudo ser lapidario para la serie.

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Los goles que ilusionan a Recoleta

Deportes Recoleta disputa por segunda vez una liguilla del ascenso y se ilusiona con alcanzar las semifinales. Tras el 3-1 ante Wanderers, tiene la primera opción de pasar en la llave.

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Ahora, los caturros deben jugársela toda en casa para el partido de vuelta. El encuentro de jugará el jueves 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander.

En cuanto a los demas encuentros de la liguilla del ascenso, este sábado Deportes Copiapó recibe a Deportes Antofagasta. Dicho partido se jugará en el Luis Valenzuela Hermosilla, a las 21.00 horas, mientras que el domingo se cierran los cuartos de final ida.

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Ahí será San Marcos de Arica el que buscará dejar atrás la teleserie por el escritoriazo, recibiendo a Magallanes. El encuentro está programado para mediodía del domingo 22 de noviembre, en el Carlos Dittborn.