Tras dejar anticipadamente su equipo este año por razones familiares, recordado lateral recibió emotiva noticia. La pareja se conoció en el canal del fútbol chileno.

Recordado por sus pasos en U de Chile y también por saltar al fútbol chileno en U Católica, el nombre de Juan Pablo Gómez sigue dando que hablar. Esta vez, el lateral derecho recibió una gran noticia sobre nuevo integrante en su familia.

Hace un año está en pareja con Camila Campos, periodista conocida como Camilísima. La comunicadora pasó el año pasado por TNT Sports en el programa Máximas y también es recordara por un romance con Alexis Sánchez.

Ahora con paso por el programa Zona Latina, la mujer reveló la noticia hace pocos días. Camilisima tiene baja reserva ovárica y había congelado óvulos pensando en ser madre, aunque ahora gritó a los cuatro vientos la noticia junto a Juan Pablo Gómez.

El jugador y su nueva vida

Juan Pablo Gómez dejó Curicó Unido a mitad de año, por razones familiares. Estuvo entrenando con Ronald Fuentes en Unión Española, mientras planifica su futuro en el fútbol con miras al 2027, donde será padre junto a Camilísima.

Foto: Lun

“Ha sido una hermosa noticia. Estamos felices, viviendo el proceso y disfrutándolo día a día. Fue una sorpresa mara ambos y lo tomamos con mucha alegría. Nos sentimos muy afortunados”, dice el jugador a Lun.

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En cuanto a cómo se conocieron con la periodista, Gómez aseguró que “hace varios años me tocó hacer una entrevista en TNT y ella estaba en el estudio. Después de eso empezamos a hablar y salimos un par de veces. Pasó un tiempo, a mí me tocó salir a jugar fuera de Santiago, luego, al volver, retomamos”.

Camila Campos luce su embarazo

“Me gustaría seguir (jugando). Me siento muy competitivo aún, a pesar de que quizás no he podido lograr una continuidad en los últimos años… De todas maneras, si toca dejar el fútbol, me voy agradecido y conforme con todo lo que viví”, cerró.