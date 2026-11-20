Un ex entrenador del Cacique apareció como posibilidad en la Roja si es que las negociaciones con Manuel Pellegrini no llegan a buen puerto.

El ciclo de Nicolás Córdova en la banca de la selección chilena llegó a su final con el empate sin goles ante Colombia. Ahora toca buscar un entrenador con todas las de la ley, sobre todo pensando en que en marzo la Roja volverá a la acción para una nueva fecha FIFA.

Si bien todos los tiros parecen apuntar a Manuel Pellegrini como el gran candidato para hacerse cargo del equipo de todos, también hay otros nombres en la órbita para asumir.

Y ojo, que uno de ellos tuvo un exitoso y polémico paso por el fútbol chileno, donde si bien pudo ser campeón al mando de Colo Colo, lo hizo con un estilo y manejo que no convencieron del todo en las huestes albas.

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Revelan que Pablo Guede es candidato para la banca de la selección chilena

De acuerdo a información entregada por el periodista Eugenio Salinas en ADN Radio, el argentino Pablo Guede es uno de los nombres que está en carpeta para asumir la Roja si es que lo de Pellegrini no prospera.

Guede actualmente está en Alianza Lima, club con el que en este 2026 fue campeón del Apertura de Perú y con el que ya está clasificado para la Copa Libertadores del próximo año.

Pablo Guede tiene pasos como DT en El Palo, Nueva Chicago, Palestino, San Lorenzo, Colo Colo, Al-Ahli, Morelia, Tijuana, Málaga, Argentinos Juniors, Puebla y Alianza Lima. | Foto: Getty Images.

Por su parte el trasandino en Colo Colo estuvo entre 2016 y 2018, donde ganó la Copa Chile 2016, la Supercopa 2017, el Transición 2017 y la Supercopa 2018. Además, en nuestro país dirigió a Palestino entre 2014 y 2015, donde clasificó a la Libertadores y fue subcampeón de Copa Chile.

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En síntesis