El zurdo defensor chileno de 27 años estuvo en carpeta del Romántico Viajero, pero finalmente se incorporará al cuadro Íntimo bajo la tutela de un DT que lo conoce mucho y lo tiene muy bien considerado.

La U de Chile trajo alguna vez directamente desde Perú a dos icónicos delanteros: Raúl Ruidíaz, quien vistió la camiseta azul bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli. Y Flavio Maestri, aquel recordado goleador que ganó cuatro títulos con el Romántico Viajero entre 1998 y 2001.

Por estos días, el Bulla trabaja en cerrar la incorporación del defensor central uruguayo Valentín Gauthier, jugador que se sumará a préstamo desde el Club León de México. Mientras tanto, uno de los futbolistas que estaba antes del charrúa en esa lista ultima detalles para firmar en un gigante peruano.

Se trata de Nicolás Díaz, jugador de 27 años que pertenece a los Xolos de Tijuana. El zaguero formado en las inferiores de Palestino aterrizó en la capital peruana y pronto completará su llegada a Alianza Lima. El 30 de junio de este año, terminó su préstamo en el Puebla.

Nicolás Díaz por el Puebla aguanta la pelota ante la presión del argentino Luca Orellano de Monterrey. (Azael Rodriguez/Getty Images).

De hecho, el hermano menor de Paulo Díaz ya pasó los exámenes médicos para sumarse al elenco aliancista, uno de los más grandes que tiene el vecino país. Llega por expresa petición de Pablo Guede, quien lo tuvo en Tijuana, en el Puebla y lo tendrá en Alianza Lima, donde será compañero de su compatriota chileno Esteban Pavez.

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Nicolás Díaz: de ser opción en U de Chile a firmar en Alianza Lima de Perú

Hace algunos días, en Cooperativa Deportes informaron que Nicolás Díaz fue carta como refuerzo de U de Chile, aunque también alertaron que firmaría con Alianza Lima de Perú. “Se contrató a la tercera opción”, afirmó el periodista Francisco Caneo por Gauthier.

“Llegó su carpeta y la de Paulo Díaz. Se entusiasmaron, preguntaron cuánto vale Paulo. Llega libre y le dijeron imposible. Significaba ser el sueldo más alto de la U con 90 mil dólares, algo que no se podía pagar”, añadió el popular Topito Caneo.

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Y dio más datos respecto del Nico Díaz y el Bulla. “Estuvo esperando hasta hoy (17 de julio) la respuesta de la U y dijo ya no puedo seguir”, aseguró el citado comunicador. Así las cosas, el zurdo defensor volverá a trabajar a las órdenes de un DT que lo tiene muy bien considerado.

Nicolás Díaz llegó a ser capitán en el Puebla de México. (Manuel Velasquez/Getty Images).

“Tengo una debilidad por Paulo Díaz, pero el hermano es mejor que él. Es zurdo, tremendo”, manifestó Pablo Guede en una entrevista con ESPN que concedió en octubre de 2024. Además, el argentino contará con el golero histórico Pedro Gallese, quien ocupará el puesto de la salida del boliviano Guillermo Viscarra.