Campeón en la quiebra en Colo Colo lapidario con llegada de Santiago Mele: “No tiene trayectoria”

Eduardo Lobos abordó el fichaje del portero uruguayo y que viene pelear con Gabriel Maureira el puesto de arquero titular en el Cacique.

Colo Colo empieza a sumar nuevos nombres para el segundo semestre. En este mercado de fichajes el nombre De Diego Valdés está por caer para el mediocampo. Mientras que en el arco el gran anhelo es Santiago Mele.

Justamente el portero es la gran petición de Fernando Ortiz, en especial por la lesión de Fernando De Paul. Por lo que con la inminente llegada del guardameta charrúa, trae competencia de nivel para Gabriel Maureira.

ver también Claudio Bravo aconseja a Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo: “Lo esencial es seguir jugando”

El tema es que la llegada de Santiago Mele divide las aguas en Colo Colo. Al menos así lo detalló un histórico de los albos en conversación con Redgol.

“Hay una confusión importante sobre el perfil de arquero para el futuro. No creo que sea un arquero de gran trayectoria para estar en Colo Colo. Capaz que venga y la rompa, pero en principio creo que no”, indicó de entrada Eduardo Lobos sobre el ex Monterrey y Junior.

La discusión que genera Santiago Mele en Colo Colo

El campeón en la quiebra se mostró contrario a la idea de que se tape un canterano que venía rindiendo de gran manera en el primer equipo.

“Es mermar lo que viene haciendo Maureira. Al traer un arquero se le corta la posibilidad de tener una estabilidad”, aseguró el portero que hoy se desempeña en el Santiago United Academy.

Santiago Mele viene para ser titular en Colo Colo con Gabriel Maureira. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

Así las cosas Eduardo Lobos también reconoció que la llegad de Mele es por expresa decisión del adiestrador albo. Por lo que también es un voto de confianza para el “Tano” y una apuesta importante en la recta final del campeonato.

ver también Seis DTs que conocen a Santiago Mele cuentan a Colo Colo qué ganan con su fichaje: habla un ex Santiago Wanderers y un exayudante de Guardiola

“Hay algo claro: Fernando Ortiz ve algo que nosotros no, y por eso pide un arquero. Quizás lo están proyectando para el próximo año y las competencias internacionales. Pero creo que es apresurado tapar a un chico del club”, sentenció Lobos.