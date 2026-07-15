El entrenador del uruguayo en Juventud de Las Piedras, destacó sus condiciones y aseguró que tiene todo para triunfar con los Azules.

Universidad de Chile sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Tras anunciar a Gonzalo Reyna como su primer refuerzo para el segundo semestre, los azules están muy cerca de cerrar la incorporación del defensor uruguayo Valentín Gauthier, de 22 años.

El zaguero, que pertenece al León de México tiene contrato hasta 2029 y aparece como una opción real para reforzar la defensa del equipo de Fernando Gago. Pese a ser titular en el cuadro mexicano, donde comparte plantel con el chileno Sebastián Vegas, su salida se facilitaría porque el club necesita liberar un cupo de extranjero.

Ex técnico de Gauthier destacó sus atributos

En conversación con ADN Deportes, Diego Monarriz, entrenador que dirigió al defensor en Juventud de Las Piedras, llenó de elogios al futbolista y aseguró que está preparado para dar el salto al fútbol chileno, “A Valentín lo tomé en Juventud de Las Piedras. Pudimos ascender a Primera y él fue uno de los jugadores que más se destacó”, recordó.

Sobre sus características, el técnico explicó que se trata de un central con buenas condiciones físicas y técnicas, “Es un central alto, con muy buen juego aéreo. Técnicamente no es malo con los pies y tiene una buena pegada para salir jugando desde el fondo”, comentó.

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Pero Monarriz fue más allá y también destacó el lado humano del defensor, “Lo mejor que tiene es que es buena persona, muy ordenado en su vida privada y un profesional de lujo. No tengo ninguna duda de que puede rendir si llega a Universidad de Chile, un equipo enorme del continente”, aseguró.

El defensor de 22 años está en la mira de los azules.

El entrenador también cree que trabajar con Fernando Gago y Fabricio Coloccini puede impulsar aún más el crecimiento del uruguayo, “Gago entrega muchas herramientas al futbolista y Coloccini conoce el puesto como pocos por toda la carrera que tuvo. Eso será muy importante para él”. Mientras las negociaciones avanzan, en el CDA esperan cerrar pronto a un defensor que llega respaldado por quienes conocen su juego.

En resumen