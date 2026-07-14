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Universidad de Chile

U de Chile celebra los 50 años de Diego Rivarola: “Celebramos sus goles”

Una de las últimas leyendas del cuadro azul está de cumpleaños, por lo que le dedicaron una imagen y un posteo para que los hinchas lo saluden.

Por Cristián Fajardo C.

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Diego Rivarola es parte de la historia de la U.
© RAMON MONROY/PHOTOSPORTDiego Rivarola es parte de la historia de la U.

Universidad de Chile recuerda a sus grandes leyendas que han pasado por la institución, donde uno que nunca han dejado de lado es el goleador Diego Rivarola.

El histórico delantero de los azules cumplió 50 años, por lo que de parte del club no lo dejaron pasar, de manera de celebrar con los hinchas a uno de sus últimos grandes ídolos.

Fue en las plataformas digitales de la U donde decidieron rendirle honores por su cumpleaños feliz, para que los hinchas también aprovechen de saludarlos en las redes.

Diego Rivarola recibe el cariño de los hinchas de la U. Foto: Nicolas Klein/Photosport

Diego Rivarola recibe el cariño de los hinchas de la U. Foto: Nicolas Klein/Photosport

Los saludos a Diego Rivarola

Aunque muchos no lo crean, Diego Rivarola llegó a los 50 años de vida, lo que celebra como una de las últimas grandes leyendas de Universidad de Chile donde fue goleador.

Recordado por sus anotaciones en los Superclásicos ante Colo Colo, además del título de la Copa Sudamericana 2011, el nacido en Argentina está en el corazón de los hinchas bullangueros.

Por lo mismo, desde la U decidieron dedicarle una especial imagen, además de un saludo para agradecer todo lo que entregó por el club: “Felices 50, Diego querido”.

“Durante años celebramos sus goles, y hoy, en su cumple, lo celebramos a él. Que sea un gran día, Gokú”, destacaron en las plataformas digitales del cuadro chuncho.

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