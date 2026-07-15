Uno de los grandes dolores de Universidad de Chile en los últimos años, fue la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús. Es una herida abierta para Maximiliano Guerrero.

El Romántico Viajero tuvo una buena campaña a nivel internacional el año pasado. De la mano de Gustavo Álvarez, vencieron a Botafogo y a Estudiantes de La Plata en Argentina por la Copa Libertadores. Ya en la “otra mitad de la gloria” se metieron entre los cuatro mejores.

La polémica llave de la U con Lanús

Luego de igualar 2-2 en Chile, la U tuvo que ir por clasificación a Argentina. En un partido peleado, donde no habían sancionado una clara roja a Agustín Cardozo por infracción a Javier Altamirano, vino lo peor en el 62′. Lanús inicia el ataque con una mano y anota Rodrigo Castillo. El juez venezolano Alexis Herrera validó el gol. Terminó 1-0 el encuentro.

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“Al último salió el gol de ellos y aparte que fue una jugada polémica de la mano. Fue difícil, después vueltos locos. Para nosotros era nuestra oportunidad y teníamos que aprovecharla”, recordó Maximiliano Guerrero con La Orga 17.

“Nosotros teníamos buen equipo y estábamos bien. En el momento, la tristeza de tener la instancia para llegar a una final y no poder lograrlo, tristeza total, hermano“, explicó el extremo de Universidad de Chile.

Una vez que sonó el pitazo final, la impotencia y la rabia se apoderó de los jugadores de la U. Hubo fuertes encontrones con los jugadores de Lanús y Matías Zaldivia fue expulsado. La sensación de injusticia quedó en el plantel del Romántico Viajero.

“Después hablaron los más grandes, que si llegamos a esa instancia era porque lo habíamos hecho bien. Se intentó y se luchó. Ya después, como se dice: si fue robo o no, se escapa de nuestras manos“, cerró Guerrero.