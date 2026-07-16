Los azules nuevamente cargan contra los opinólogos virtuales, donde ahora fue Maximiliano Guerrero quien asegura que sólo les gusta el morbo.

Universidad de Chile ha tenido polémicas con los nuevos influencers que han calentado las aguas virtuales del mundo bullanguero, como lo que pasó hace algunos días con Marcelo Díaz y Mandreva.

Hay que recordar que el aparecido influencer criticó con todo al capitán de la U, luego de que este respondió un comentario en redes tras una ordinaria critica al plantel azul, que relacionó un saludo al pueblo de Venezuela con el terremoto con el rendimiento del plantel bullanguero.

Esto dividió a los hinchas de la U, mientras unos se cuadraban con la critica de peso de Mandreva, otros también le pegaron al capitán o defendían la postura del jugador.

Pero los días han pasado y otro destacado del camarín de la U sacó la voz por la interna del chuncho, aludiendo que muchas críticas viene de gente que “no saben ni controlar una pelota”.

Maximiliano Guerrero es el goleador de la U en la temporada 2026. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Maximiliano Guerrero la agarra contra los influencers críticos en la U

Fue Maximiliano Guerrero quien estuvo de invitado en el programa de La Orga 17, donde se tocó el tema de las críticas en redes sociales y de influencers que no se miden a la hora de vomitar lo que piensan.

“Obviamente que aburre, la gente hoy en día con el Instagram y redes sociales trata de que los mensajes te lleguen como sean, incluso comentan en la página de la U para que te lleguen”, explicó.

“Yo no pesco, uno sabe lo que es, el valor que uno se tiene y tiene que uno hacer oídos sordos. No pescar las críticas y de pronto si lees algo, que sea constructivo, de lo malo sacar lo bueno”, comentó.

Por lo mismo, sin decir el nombre, también apuntó a algunos personajes que les dan con todo: “Hay tanta gente que habla puras hu… y no controlan ni una pelota, no puedes pescar a ese tipo de gente. A la gente le gusta el morbo“.

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