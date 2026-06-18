Desubicado comentario terminó con el adiós de Bruno Sampieri al espacio, ofreciendo disculpas por no atinar en vivo contra su compañero.

Un lamentable momento para los hinchas de U Católica se vivió en el programa El Desvelo. Ahí, el periodista partidario de los cruzados, Bruno Sampieri, renunció luego del desafortunado comentario de su compañero, el streamer Mandreva.

Mientras estaban en vivo en el espacio de Dap Media, el comunicador partidario de U de Chile le preguntó a Sampieri, “¿Alguna vez viste al Superman de Católica?”. Eso, en alusión al suicidio de Raimundo Tupper.

El silencio incómodo se instaló en el espacio, donde Mandreva siguió festinando. “Me demanda la familia”, agregó. Por su parte, el periodista partidario de la UC pidió diciendo, “¿Podemos hablar del Mundial?”.

Video: así terminó el desafortunado comentario

Tras el hecho, el periodista Bruno Sampieri ocupó sus redes sociales para informar que renunció al programa. También ofreció disculpas por no atinar en vivo a frenar la desubicada de su compañero sobre el Mumo Tupper.

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“Seré breve: renuncié al programa El Desvelo. Creo que no están dadas las condiciones para que continúe en él. Les pido disculpas si no reaccioné o actué como muchos esperaban, no soy una persona violenta ni conflictiva ni de cerca. Jamás me van a ver perdiendo las formas al aire”, dijo.

Pero no se quedó ahí, ya que también argumentó agotamiento en el momento del hecho. Según Sampieri, “quedé pasmado con la situación, venía con un cansancio y un estrés acumulado muy grande y no atiné a responder de otra manera”.

La leyenda de Tupper en la UC.

“Espero no volver a vivir una situación así, por lo mismo prefiero seguir con otros proyectos que vienen por buen camino hasta ahora”, cerró el periodista partidario de la U Católica.