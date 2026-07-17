Kristian Kjaer, gerente deportivo del club danés, confirmó que la cifra puesta en la mesa por Trabzonspor no se acerca a lo que piden por el chileno.

Hubo respuesta. Luego que el Trabzonspor de Turquía concretara su interés en contar con los servicios del delantero chileno Darío Osorio, desde su actual club, Midtjylland de Dinamarca, salieron al paso de la millonaria oferta por su jugador.

Según revelaron medios otomanos, el cuadro que jugará la próxima temporada en Europa League puso sobre la mesa 15 millones de euros (US$17 millones) para llevarse al oriundo de Hijuelas. Una cifra similar a la que negociaron en el pasado para firmar al turco Aral Simsir.

Sin embargo, el gerente deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer fue categórico en afirmar, en conversación con el medio danés Campo DK, que la oferta del Trabzonspor fue rechazada y que por el momento Darío Osorio seguirá en el club.

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Midtjylland responde a millonaria oferta turca por Osorio

“Sin duda queda mucho camino por recorrer antes de que alguien iguale el precio que pedimos, 20 millones de euros (US$23 millones), si es que alguien iguala ese precio en este mercado de fichajes”, afirmó el directivo sobre las ofertas por el seleccionado nacional.

Sobre el interés por 15 millones de euros del Trabzonspor por Osorio, el gerente de Midtjylland fue categórico en su respuesta: “Es una oferta insuficiente para lo que espera el club por Darío”.

Habrá que esperar para conocer si es que el cuadro turco realizará una contraoferta por el futbolista surgido en Universidad de Chile, club que tiene el 10 por ciento de su pase y que recibirá dinero de esta negociación. Por ahora, se queda en Dinamarca.

Los números del chileno en la última temporada

Entre Superliga de Dinamarca, Copa de Dinamarca donde fue campeón y Europa League, Darío Osorio jugó con Midtjylland un total de 3.238 minutos en 49 encuentros, en los que anotó ocho goles y 10 asistencias, además de recibir 11 tarjetas amarillas.

En síntesis