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Tenis

Alejandro Tabilo vs. Andrey Rublev EN VIVO: a qué hora juega y dónde ver la semifinal del ATP de Bastad

El tenista chileno buscará un lugar en la final del ATP de Bastad ante el ruso Andrey Rublev, luego de avanzar a semifinales tras la baja del argentino Thiago Tirante en los cuartos de final.

Por Franccesca Arnechino

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Alejandro Tabilo vuelve a a los triunfos en Bastad
© Getty ImageAlejandro Tabilo vuelve a a los triunfos en Bastad

Alejandro Tabilo vuelve a sonreír en el circuito ATP. Después de una compleja gira sobre césped, el chileno encontró su mejor versión en la arcilla de Bastad y este sábado disputará las semifinales del torneo sueco con la ilusión de seguir avanzando.

El número 33 del ranking ATP llegó a la ronda de los cuatro mejores luego de que el argentino Thiago Tirante (61°) no pudiera disputar los cuartos de final por problemas físicos, permitiendo el avance automático del nacional.

Ahora, el desafío será mucho mayor. Al frente estará el ruso Andrey Rublev (16° del mundo), uno de los principales favoritos del certamen y que viene de mostrar un gran nivel tras derrotar con claridad al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-2.

Alejandro Tabilo vuelve a a los triunfos en Bastad – Getty

Alejandro Tabilo vuelve a a los triunfos en Bastad – Getty

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Andrey Rublev?

El partido por las semifinales del ATP de Bastad se disputará este sábado 18 de julio, no antes de las 08:30 horas de Chile.

El ganador avanzará a la gran final del torneo sueco, donde enfrentará al vencedor del choque entre el paraguayo Diego Vallejo (71°) y el italiano Luciano Darderi (18°), duelo programado en el primer turno, desde las 07:00 horas.

Alejandro Tabilo gana sin jugar y clasifica a la semifinal del ATP de Bastad

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¿Dónde ver EN VIVO el partido?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Andrey Rublevserá transmitido en Chile solamente de forma ONLINE, a través de Disney+ Premium y también estará disponible vía streaming en Tennis TV.

En resumen…

  • Alejandro Tabilo enfrentará a Andrey Rublev por un lugar en la final del ATP de Bastad.
  • El partido se jugará este sábado 18 de julio, no antes de las 08:30 horas de Chile.
  • La semifinal podrá verse EN VIVO por Disney+ Premium y Tennis TV.
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