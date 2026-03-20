Los amantes del tenis se revuelcan al elegir al mejor entre Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, un tema que siempre provoca un ácido debate.

El ruso Andrey Rublev, quien será este sábado rival de Alejandro Tabilo en segunda ronda del Masters 1000 de Miami, entró en esta discusión y se quedó con el ex tenista español.

¿La razón? La mentalidad que mostró constantemente. “Todos los jugadores, incluso Roger o Novak tuvieron un momento en su carrera en el que estaban mentalmente un poco deprimidos”, declaró a la ATP en el 2020.

“Podían deprimirse un poco emocionalmente durante el partido y, si algo pasaba, podrían perder o algo así. Rafa es el único jugador en la historia que no importa cómo se sienta, bien o mal. Al final, siempre encuentra la forma de ganar”, explicó.

Rublev junto a Nadal, en el 2020

Nadal el mejor deportista

Rublev incluso sacó a Nadal del tenis y lo comparó con otras disciplinas. “Incluso si tomas a otros deportistas o atletas, pueden tener días malos. Pero como tal vez el equipo sea bueno, todavía están ganando”, explicó.

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“En tenis, si estás teniendo un día realmente malo, es realmente difícil encontrar la manera de ganar y competir como si nada. Rafa lo ha hecho durante toda su carrera. Para mí es el mejor deportista, ni siquiera en tenis, el mejor deportista de la historia”, sentenció el ruso.

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Rublev tuvo un frente a frente negativo contra Rafael Nadal: jugó en tres ocasiones, con dos victorias para el español (US Open 2017 y ATP Finals 2020) y una a su favor, en Montecarlo 2021.

Contra Ale Tabilo tiene solamente un choque en su carrera: fue en el 2024 en Basel, donde el moscovita venció por 7-6(3) y 6-1.

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