Alejandro Tabilo (41°) tuvo un gran debut en el ATP Masters 1000 de Miami. La primera raqueta nacional mostró un sólido nivel para derrotar con contundencia al argentino Francisco Comesaña, por parciales de 6-4 y 6-2.

Tras este importante triunfo, “Jano” ya conoce al rival que enfrentará por la ronda de 64: el ruso Andrey Rublev, actual número 16 del ranking ATP, quien debutará en el certamen tras quedar libre en la primera ronda.

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Este será el segundo enfrentamiento entre ambos, tras el partido disputado en los octavos de final del ATP de Basilea 2024, que terminó con triunfo del ruso por 7-6(3) y 6-1. Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Tabilo vs. Rublev?

El partido entre Alejandro Tabilo y Andrey Rublev por la ronda de 64 ha sido programado para disputarse este sábado 21 de marzo, en horario y cancha aún por definir, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

¿Dónde ver por TV y streaming EN VIVO el Masters 1000 de Miami?

El Masters 1000 de Miami es transmitido por TV a través de ESPN. Este sábado contará con transmisión por ESPN 3 desde las 12:00 horas, y por ESPN 2 a las 16:30 y 20:00 horas.

Canal Operador Señal ESPN 2 VTR 49 (SD) – 841 (HD) DTV 625 (SD) – 1623 (HD) ENTEL 214 (HD) CLARO 175 (SD) – 475 (HD) GTD/TELSUR 85 (SD) MOVISTAR 482 (SD) – 886 (HD) TU VES 510 (SD) ZAPPING 91 (HD) ESPN 3 VTR 153 (SD) – 842 (HD) DTV 626 (SD) – 1626 (HD) ENTEL 216 (HD) CLARO 176 (SD) – 476 (HD) GTD/TELSUR 86 (SD) – 854 (HD) MOVISTAR 495 (SD) – 887 (HD) TU VES 108 (HD) – 512 (HD) ZAPPING 92 (HD)

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No obstante, aún no se ha confirmado si el partido de Tabilo será televisado, por lo que la recomendación es seguir a “Jano” de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible en su plan Premium.

En caso de ganar: El posible rival de Tabilo

El ganador del duelo entre Tabilo y Rublev avanzará a la ronda de 32, donde enfrentará al vencedor del cruce entre el estadounidense Alex Michelsen y el británico Cameron Norrie.

Cuadro del ATP Masters 1000 de Miami. (Imagen: atptour.com)

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