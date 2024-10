El tenista ruso Andrey Rublev compite para estar entre los ocho mejores de la temporada en el circuito y así clasificarse al ATP Finals, que se disputará en Turín desde el 14 de noviembre.

Por lo mismo en el Masters 1.000 de París, el último torneo grande del año, necesita tener una buena actuación. Y tras caer en el primer set ante el argentino Francisco Cerundolo, empezó a desesperarse.

Comenzando la segunda manga perdió un punto que provocó una reacción que está dando la vuelta al mundo. Esto porque empezó a pegarse duramente con su raqueta en la rodilla izquierda.

Fueron en total siete golpes muy duros que se dio, lo que provocó el asombro del público francés, de su rival y también del umpire, pues terminó sangrando.

Una señal de que Rublev no está del todo bien sicológicamente es que instantes previos a esta acción, botó las botellas que tenía en su lugar de descanso, en una furiosa reacción.

El partido finalmente terminó a favor de Cerundolo, quien ganó 7-6 y 7-6 el encuentro.

El estrés de Rublev

Rublev manifestó que tener que pelear por un cupo para llegar a Turín ha sido muy demandante en el último tiempo.

“Durante el año apenas consulto la clasificación, no miro tenis, pero llevo semanas analizando constantemente qué puede pasar”, manifestó.

“Estoy viendo contra quién juegan mis rivales y ese tipo de cosas. Es algo estresante, pero forma parte del deporte. En todo caso, los jugadores que me pueden privar de estar en Turín son magníficas personas, si no me clasifico, me alegraré por ellos”, dijo de manera caballerosa.