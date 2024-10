Un triunfo más que positivo fue el que obtuvo el chileno Nicolás Jarry en su estreno en el Masters 1000 de París Bercy, donde superó al italiano Lorenzo Sonego (52° del ranking ATP) por parciales de 7-6 (4) y 6-3.

Una buena noticia para el número 37 del circuito mundial, quien tras el encuentro expresó que “jugué a un buen nivel, vengo entrenando mejor, pero competí a la perfección. Estuve muy bien en los momentos clave, que son muy importantes los partidos”.

Sobre su sentir por el triunfo, Nico Jarry manifestó que “esta victoria me viene muy bien, muy contento por todo el trabajo que vengo haciendo fuera de la cancha, con todas las circunstancias y problemas que me he enfrentado. Lo he hecho de la mejor forma posible”.

El próximo desafío de Nico Jarry: Carlos Alcaraz

El siguiente desafío para la segunda mejor raqueta nacional será más que difícil, pues se medirá nada menos que con el número dos del mundo, el español Carlos Alcaraz. Un duelo para el cual espera estar a la altura de las circunstancias.

“Estoy contento con tener la posibilidad de jugar contra Alcaraz. Es muy especial, siempre que juego contra él son partidos muy buenos, muy batallados, así que me ayudan a sacar lo mejor de mí. Espero que así sea”, aseguró Nicolás Jarry.

Nicolás Jarry volverá a enfrentar a Carlos Alcaraz (Getty Images)

¿Cómo fue su último enfrentamiento?

En el historial de enfrentamientos entre ambos tenistas, la ventaja es para Carlos Alcaraz por dos triunfos a uno. Pero la última vez que se vieron las caras fue en la semifinal del ATP 250 de Buenos Aires, con victoria histórica para Jarry por 7-6 (2) y 6-3.