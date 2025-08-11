Nicolás Jarry (100°) reveló por primera vez el momento exacto en que su cuerpo dijo basta. Fue durante el Masters de Roma 2024, en la cuarta ronda ante Alexandre Müller, cuando comenzó a sentir vértigo y un malestar que no supo explicar en ese instante.

“Jugué los primeros tres o cuatro juegos con un episodio de vértigo, todo girando. Pensé que era solo nervios, pero después me di cuenta de que no lo era”, recordó el chileno en entrevista con La Tercera.

Días intensos y una noche inesperada

Pero no fue solo el partido lo que afectó a Jarry. En el hotel donde se alojaba junto a su equipo ocurrió un incidente que terminó por colmarle la paciencia.

“Llegamos al hotel y nos encontramos la habitación revuelta. No se habían llevado nada, pero mi primera reacción fue cambiarnos de hotel y quedarme tranquilo”, contó.

Esa noche no durmieron bien y justo al día siguiente Jarry tuvo su primer episodio serio. “Literalmente el día del partido de la cuarta ronda es cuando tuve el primer episodio. Caminando para la cancha es que todo esto se desata”, reveló.

Un llamado de alerta para Jarry

Según Jarry, el estrés acumulado y la presión lo llevaron a una crisis física y emocional.

“No me sentía muy bien conmigo mismo, con mi tenis, con mi situación de vida (…) Creo que sí o sí era mi cuerpo que explotó de esta forma porque ya no aguantaba más”, reveló.

Desde entonces, el tenista ha iniciado un camino de recuperación y reflexión, que todavía continúa.

Ahora se está tomando las cosas con más calma y enfocándose en su salud, mientras intenta volver a su mejor nivel.