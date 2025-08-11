Luego de su última derrota en el Masters 1000 de Cincinatti, Nicolás Jarry sigue sumando malas noticias en su presente. Recientemente el Príncipe dio desgarrador testimonio de enfermedad que casi lo saca del mapa.

Sumado a eso, esta temporada no ha logrado revalidar los buenos números del 2024, donde a excepción de Wimbledon, el chileno no la cosechado puntos importantes para escalar en el ranking del tenis.

Justamente, tras su torneo en Estados Unidos, el número uno de Chile recibió triste noticia que le da mazazo al tenis nacional, en una maldición que vuelve a aparecer tras dos años.

Jarry y el duro momento en el ATP

Nicolás Jarry sigue en caída libre en el ranking ATP y dejó al tenis chileno fuera del top 100 tras dos años, según reportó Séptimo Game. Con un 2025 para el olvido, ni el Príncipe, ni Alejandro Tabilo, ni Cristian Garin figuran en dicho listado.

“La última vez que el país no tenía al menos un representante dentro de los cien mejores jugadores del mundo, había sido en la semana del 6 de febrero de 2023. Cuando se actualice el listado post Cincinnati, ninguno integrará este lote”, reveló el medio citado.

Publicidad

Publicidad

Actualmente el ranking live (minuto a minuto) tiene a Nico 101°, aunque seguirá bajando tras Cincinatti. Por su parte, Cristián Garin está 123° y dos casillas más atrás lo sigue Alejandro Tabilo.

Alejandro tabilo /Getty Images

Y pese a pasar la primera ronda del anterior Masters de Montreal, Tomás Barrios no logra despegar en el escalafón mundial. El chillanejo es la cuarta raqueta nacional ocupando la plaza 136°.

Publicidad