Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
ajedrez

Tiene solo 10 años, rompió un récord histórico y acaba de derrotar a un Gran Maestro en ajedrez

Bodhana Sivanandan, una niña británica de solo 10 años, se convirtió en la jugadora femenina más joven en derrotar a un Gran Maestro.

Por Javiera López Godoy

Bodhana Sivanandan
© Getty ImagesBodhana Sivanandan

Liverpool fue testigo de una hazaña inesperada en el ajederez.

Bodhana Sivanandan, una niña británica con raíces indias y solo 10 años de edad, se impuso al experimentado Gran Maestro Peter Wells, de 60 años, en una partida que ya forma parte de la historia. 

La Federación Internacional de Ajedrez validó el resultado, confirmando que la pequeña se convirtió en la jugadora femenina más joven en derrotar a un Gran Maestro.

El logro no solo le dio notoriedad mundial, sino que también le permitió obtener el título de Maestra Internacional Femenina.

Ajedrecista llora desconsolado tras quedar fuera del Mundial Blitz por no lograr hacer su jugada a tiempo

ver también

Ajedrecista llora desconsolado tras quedar fuera del Mundial Blitz por no lograr hacer su jugada a tiempo

Los inicios de Bodhana Sivanandan

La historia de Bodhana comenzó casi por accidente. Durante la pandemia, un amigo de su padre dejó un tablero en su casa.

Ella, inocentemente, con cinco años solo quería usar las piezas como juguetes, hasta que su papá la animó a aprender.

Lo curioso es que ninguno de sus padres, ambos ingenieros, sabe jugar ajedrez. Ese entorno libre de presiones terminó forjando un estilo propio y espontáneo que hoy deslumbra a expertos.

Publicidad
Bodhana Sivanandan se convierte en la mujer más joven del mundo en alcanzar el título de Maestra Internacional y en la jugadora más joven de la historia en derrotar a un Gran Maestro.

Bodhana Sivanandan se convierte en la mujer más joven del mundo en alcanzar el título de Maestra Internacional y en la jugadora más joven de la historia en derrotar a un Gran Maestro.

Insólito: Campeón mundial de ajedrez abandona importante torneo tras negarse a cambiar de pantalones

ver también

Insólito: Campeón mundial de ajedrez abandona importante torneo tras negarse a cambiar de pantalones

Una referente internacional

En 2024, Bodhana fue convocada al equipo femenino de Inglaterra para la Olimpiada de Ajedrez en Hungría. 

Con eso, se transformó en la persona más joven en representar al país en cualquier deporte internacional. 

Publicidad

Desde entonces, figuras como Danny Gormally, Malcolm Pein y Tim Wall han elogiado su madurez, su ética de trabajo y la naturalidad con la que enfrenta rivales de cualquier edad.

Tweet placeholder
Lee también
La figura que busca Udinese y que puede sentenciar futuro de Alexis
Alexis Sánchez

La figura que busca Udinese y que puede sentenciar futuro de Alexis

"Comunicó su intención de rescindir por las lesiones, pero acordó..."
Selección Chilena

"Comunicó su intención de rescindir por las lesiones, pero acordó..."

Programación Fecha 21 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios
Campeonato Nacional

Programación Fecha 21 Liga de Primera: Agenda partidos y horarios

El nuevo giro que puede ayudar a Suazo a debutar en LaLiga
Chile

El nuevo giro que puede ayudar a Suazo a debutar en LaLiga

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo