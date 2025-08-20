Liverpool fue testigo de una hazaña inesperada en el ajederez.

Bodhana Sivanandan, una niña británica con raíces indias y solo 10 años de edad, se impuso al experimentado Gran Maestro Peter Wells, de 60 años, en una partida que ya forma parte de la historia.

La Federación Internacional de Ajedrez validó el resultado, confirmando que la pequeña se convirtió en la jugadora femenina más joven en derrotar a un Gran Maestro.

El logro no solo le dio notoriedad mundial, sino que también le permitió obtener el título de Maestra Internacional Femenina.

Los inicios de Bodhana Sivanandan

La historia de Bodhana comenzó casi por accidente. Durante la pandemia, un amigo de su padre dejó un tablero en su casa.

Ella, inocentemente, con cinco años solo quería usar las piezas como juguetes, hasta que su papá la animó a aprender.

Lo curioso es que ninguno de sus padres, ambos ingenieros, sabe jugar ajedrez. Ese entorno libre de presiones terminó forjando un estilo propio y espontáneo que hoy deslumbra a expertos.

Bodhana Sivanandan se convierte en la mujer más joven del mundo en alcanzar el título de Maestra Internacional y en la jugadora más joven de la historia en derrotar a un Gran Maestro.

Una referente internacional

En 2024, Bodhana fue convocada al equipo femenino de Inglaterra para la Olimpiada de Ajedrez en Hungría.

Con eso, se transformó en la persona más joven en representar al país en cualquier deporte internacional.

Desde entonces, figuras como Danny Gormally, Malcolm Pein y Tim Wall han elogiado su madurez, su ética de trabajo y la naturalidad con la que enfrenta rivales de cualquier edad.