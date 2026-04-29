¡Llegó el día! Este jueves debuta Alejandro Tabilo (43°) en el Challenger de Aix Provence, en Francia. “Jano” hará su estreno directamente en los octavos de final ante el hispano Roberto Bautista Agut (93°).

El tenista nacional disputará este certamen tras su temprana eliminación en el Masters de Madrid, donde cayó en tres sets ante el checo Jiří Lehečka.

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Su rival, en tanto, viene de imponerse en la primera ronda al francés, Sascha Gueymard Wayenburg, por parciales de 7-5 y 6-2.

Este será el primer enfrentamiento entre Tabilo y Bautista Agut a todo nivel. Todos los detalles a continuación.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Roberto Bautista Agut y dónde ver?

El partido entre Tabilo y Bautista Agut por los octavos de final se juega este jueves 30 de abril no antes de las 08:30 AM horas en el Court Credit Agricole.

Este importante encuentro entre Tabilo y Bautista por el Challenger de Aix Provence contará este jueves con transmisión exclusivamente ONLINE, mediante la plataforma de streaming, ChallengerTV.

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Si gana: el posible rival de Alejandro Tabilo en cuartos de final

El Challenger de Aix Provence definió el cuadro del certamen tenístico y dio a conocer que en cuartos de final si “Jano” logra derrotar a Bautista Agut, enfrentará en la siguiente ronda del torneo al ganador del duelo entre el peruano, Ignacio Buse (58°), y el local, Thomas Faurel (417°).