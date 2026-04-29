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Tenis

Alejandro Tabilo vs. Bautista Agut: Horario y dónde ver EN VIVO el Challenger de Aix Provence

Conoce todos los detalles del enfrentamiento que este jueves anima Alejandro Tabilo por los octavos de final del Challenger de Aix Provence.

Por Franco Abatte

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Alejandro Tabilo enfrenta a Roberto Bautista Agut por el Challenger de Aix Provence en Francia.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo enfrenta a Roberto Bautista Agut por el Challenger de Aix Provence en Francia.

¡Llegó el día! Este jueves debuta Alejandro Tabilo (43°) en el Challenger de Aix Provence, en Francia. “Jano” hará su estreno directamente en los octavos de final ante el hispano Roberto Bautista Agut (93°).

El tenista nacional disputará este certamen tras su temprana eliminación en el Masters de Madrid, donde cayó en tres sets ante el checo Jiří Lehečka.

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Su rival, en tanto, viene de imponerse en la primera ronda al francés, Sascha Gueymard Wayenburg, por parciales de 7-5 y 6-2.

Este será el primer enfrentamiento entre Tabilo y Bautista Agut a todo nivel. Todos los detalles a continuación.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Roberto Bautista Agut y dónde ver?

El partido entre Tabilo y Bautista Agut por los octavos de final se juega este jueves 30 de abril no antes de las 08:30 AM horas en el Court Credit Agricole.

Este importante encuentro entre Tabilo y Bautista por el Challenger de Aix Provence contará este jueves con transmisión exclusivamente ONLINE, mediante la plataforma de streaming, ChallengerTV.

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Si gana: el posible rival de Alejandro Tabilo en cuartos de final

El Challenger de Aix Provence definió el cuadro del certamen tenístico y dio a conocer que en cuartos de final si “Jano” logra derrotar a Bautista Agut, enfrentará en la siguiente ronda del torneo al ganador del duelo entre el peruano, Ignacio Buse (58°), y el local, Thomas Faurel (417°).

Cuadro del Challenger de Aix Provence. (Foto: ATP Tour)

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