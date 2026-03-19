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Tenis

Aplanadora chilena en Estados Unidos: debut con triunfo de Alejandro Tabilo en el Masters de Miami

Debut chileno en el Masters 1000 de Miami: dejó en el camino al argentino Francisco Comesaña y ahora va por Andrey Rublev.

Por Diego Jeria

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Gran debut de Tabilo en el Miami Open.
© Getty ImagesGran debut de Tabilo en el Miami Open.

Alejandro Tabilo (41°) debutó a lo grande en el Masters 1000 de Miami, con triunfo arrollador ante el argentino Francisco Comesaña (82°), en la carpeta de la cancha Grandstand del Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Jano derrotó a Comesaña por la ronda de 128 en dos parciales de 6-4 y 6-2, obteniendo de forma clara el boleto a la siguiente ronda de los mejores 64.

El tenista chileno partió quebrando de entra para ponerse 1-0 y ponerse 2-0 con su servicio. De ahí en más cada uno defendió exitosamente su servicio para caer el primer set por 6-4 para Tabilo.

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Tabilo se llevó facilito el segundo set: punto y partido

Ya en la segunda manga, Tabilo volvió a romper el servicio de Comesaña de entrada y volvió a romper en el tercer game para ponerse 3-0 arriba. Con su servició llegó a estar 4-0.

Este viernes debuta Tomás Barrios.

Este viernes debuta Tomás Barrios.

Finalmente, con el saque a disposición en el octavo juego, Alejandro Tabilo se quedó con el game set y match para abrochar la segunda manga y el partido por 6-2.

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En la siguiente ronda Tabilo tendrá un complicado obstáculo en búsqueda de la clasificación a tercera ronda: enfrentará al ruso Andrey Rublev (16°).

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Cabe recordar que Tabilo no es el único chileno en competencia: Tomás Barrios (119°) logró clasificarse desde la qualy y debutará este viernes contra el francés Arthur Cazaux (73°).

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