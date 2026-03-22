Va por más: el importante avance de Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras su triunfazo en Miami

El mejor triunfo de lo que va de 2026 consiguió este sábado el tenista chileno Alejandro Tabilo (41° de la ATP), que venció en un partidazo al ruso Andrey Rublev (16°) por la segunda ronda del Masters 1000 de Miami.

El número 1 nacional se repuso y dio vuelta el marcador ante el potente jugador eslavo, tras vencer por un apretado 6-7 (5), 6-2 y 6-4 en el cemento floridano.

Tabilo firmó una victoria importante, la que le permite seguir avanzando en el ranking ATP y acceder a la tercera roda de Miami, donde se verá las caras con el estadounidense Alex Michelsen (40°).

ver también Alejandro Tabilo lo da vuelta y supera a Andrey Rublev en el Masters 1000 de Miami

El nuevo ranking de Tabilo en la ATP tras vencer a Rublev

La presentación de Alejandro Tabilo en Miami le entrega importantes réditos en el escalafón mundial, puesto que se anota un avance de importantes dos puestos en una zona que está muy apretada.

El chileno aparece en la casilla 39° del ranking live, gracias a los 1.118 puntos que acumula hasta la fecha en el circuito ATP. Su próximo rival en Miami, Alex Michelsen, también trepó lugares y ahora es 37°.

Alejandro Tabilo está en tercera ronda en Miami. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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Alejandro Tabilo espera seguir avanzando puesto en el ranking de la ATP y su objetivo es quedar entre los 32° mejores del mundo, para así ser cabeza de serie en los Grand Slams que se acercan en el calendario.

Alejandro Tabilo y Alex Michelsen se medirán este lunes por la ronda de 32 mejores del Masters de Miami, en horario y cancha aún por confirmar.

En síntesis

Alejandro Tabilo venció a Andrey Rublev por 6-7, 6-2 y 6-4 en Miami .

venció a por 6-7, 6-2 y 6-4 en . El tenista chileno alcanzó la casilla 39° del ranking live con 1.118 puntos acumulados.

del con 1.118 puntos acumulados. Tabilo enfrentará al estadounidense Alex Michelsen este lunes en la tercera ronda.

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