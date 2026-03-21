Alejandro Tabilo lo da vuelta y supera a Andrey Rublev en el Masters 1000 de Miami

Alejandro Tabilo (41°) hace historia en el ATP Masters 1000 de Miami. El tenista nacional logró dar vuelta el marcador y superó a Andrey Rublev, número 16 del planeta.

El ruso comenzó mejor y se quedó con la primera manga en el pie break por 7-5, gracias a una doble falta del chileno. Pero esto hizo despertar a Tabilo, y confirmó su buen nivel tras el triunfo en el debut ante Francisco Comesaña.

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El zurdo se quedó con la segunda manga por 6-2 en 38 minutos y estiró todo hasta el último set. El representante nacional no arrugó y sacó a relucir su mejor tenis en la pista dura estadounidense. Con un primer saque donde ganó el 80% de sus puntos, logró el batacazo y cerró el triunfo por 6-4 en dos horas y nueve minutos de juego.

“He estado confiando en mi nuevo equipo. Estamos muy bien físicamente”, recalcó el chileno tras lograr el triunfo en segunda ronda del Masters.

Alejandro Tabilo superó a Andrey Rublev y avanza a tercera ronda del Masters 1000 de Miami. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo?

Alejandro Tabilo ahora avanza hasta tercera ronda y se enfrentará a Álex Michelsen que es 40° del ranking ATP. En partido que todavía resta conocer su programación.

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El estadounidense tiene 21 años y viene de eliminar a Cameron Norrie (23°) por los parciales de 7-5, 6(4)-7 y 6-4. Por lo que será un rival de temer en el Masters 1000.

“No sé con quién me toca ahora. No he visto nada. Solo vi los partidos de la primera ronda. Pero sé que ambos son muy buenas personas. Sé que será un partido muy duro. Vamos con todo no más”, recalcó el chileno a ESPN tras el triunfo.

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